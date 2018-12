DTO Antalya Şube Başkanı Çetin: “Stratejik planımızı hazırladık”

“Boot Düsseldorf fuarına katılım sağlanacak”

- Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, odalara olarak stratejik planlarını hazırladıklarını belirtti.DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, odalarının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Projeler hakkında bilgi veren Çetin, “Göreve geleli 8 ay oldu stratejik planımızı hazırladık. Ben değil biz felsefesiyle bütün üyelerini kucaklayan, geniş katılımcı, her zaman üyelerini kucaklayan ve yanında olan bir yönetim anlayışıyla ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve meclisimiz görevimizin başındayız ve bilincindeyiz. Projelerimizden bir tanesi Adrasan yat yanaşma yeri. Her sezonda 2 bin kişinin tur satın aldığı Cennet köşemiz, modern sağlıklı bir bağlama yerine kavuşacak. Bunun takipçisiyiz Demre Çayağzındaki Ticari Tekneler için barınma yeri projesi çizildi ve tamamlandı. Kumluca Karaöz’e bir yat yanaşma yeri projesi ile Üçağız Kaleköy’ün önüne yine teknelerin istifade edebilmesi için iskele projesi var. Antalya’mıza deniz müzesi projemiz var başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel bunun destekçisi. Yine Antalya Büyükşehir Belediyemizin kurvaziyer limanı projesi var. Boğaçayı projesi var ve özellikle yerli tekneler için hemşeri marinası dediğimiz marina projesi var. Bu projelerin hayata geçirilmesi adına her zaman destekçi olacağız” dedi.Her yıl 90 ülkeden 2 bine yakın katılımcı ve 250 bin ziyaretçisi ile dünyanın en önemli denizcilik fuarı olan Boot Düsseldorf için hazırlıkların devam ettiğini de belirten Ahmet Çetin, “Dünyanın en büyük denizcilik fuarlarından biri kabul edilen fuar 19-27 Ocak 2019'da 50. yılını kutlayacak. Bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle Düsseldorf fuarına gidişler iptal edilmişti. Denizcilik sektörü için oldukça önem taşıyan bu fuarda İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanımız Tamer Kıran’ın Turizm Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler neticesinde bu destek devlet tarafından tekrar verilmişti. Sektör adına kendisine çok teşekkür ediyoruz. DTO Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Fuarlar Komitesi Başkanı olan Başaran Bayrak başkanlığında verimli ve başarılı bir fuar olması konusunda çalışmalar sürüyor. İlk kez 1969 yılında gerçekleştirilen Boot Düsseldorf, 2019 yılında 50’nci yaşını kutlayacak. DTO Antalya Şubesi olarak bizde bu özel ve önemli fuarda yerimizi alacağız.”DTO Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin şöyle devam etti: “Antalya Bölgemizde 9 tane marinamız var. Burada yerli yabancı yatlar barınıyor. Bunların yanı sıra İzmir - Mersin arasında kalan tek büyük ticari limanımız Port Akdeniz bulunmakta. Yaklaşık yılda 4 buçuk milyon ton yükleme boşaltma yapılıyor. ALİDAŞ kurvaziyer iskelesi son yıllarda beklenen ilgiyi görmemekle birlikte yılda yaklaşık olarak 15-16 bin kişiye hizmet ediyor. Antalya Serbest Bölge mega yat yapımında, kompazit ve metalde dünya çapında bir destinasyon. Son yıllarda buna dünyanın çeşitli ülkelerine de sahil güvenlik botları imalatı da eklendi. 22 tanesi yabancı sermaye olmak üzere toplam 44 firma tekne imalatı yapıyor. Yaklaşık 10 firma da serbest bölge içerisinde bu firmaların lojistik desteğini sağlıyor” diye konuştu.İHA