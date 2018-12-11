Alanya Belediyesi’nden 5 yılda 900 kilometrelik asfalt yapımı

11 milyon TL’lik yatırımla asfalt tesisleri kuruldu

- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 yılda yaklaşık 900 kilometre asfalt döktüklerini açıkladı.5 yılda 3 bin 750 kilometre yolu stabilize ederek hizmete sunan Alanya Belediyesi 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılında toplam 600 kilometre sathi kaplama, 165 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 5 yılda yaklaşık 900 kilometre asfalt döken Alanya Belediyesi, 2018 yılının aralık ayına kadar asfalt çalışmasını ikiye katladı.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, asfaltı daha ucuza üretebilmek için 11 Milyon TL maliyetle asfalt plenti ve maden kalker ocağı olmak üzere 2 büyük tesisi hayata geçirdiklerini söyledi. Alanya Belediyesi’nin kendi tesislerini faaliyete geçirmesiyle daha hızlı ve kaliteli asfalt hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Yücel, “Asfaltın hammaddesini kendimiz üretiyoruz. Artık mahallelerimize sıcak asfalt döküyoruz. Kent merkezinde sessiz asfaltı tercih ediyoruz. Mahallelerimize, vatandaşlarımızın huzurla, güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar kazandırdık” dedi.Merkez, doğu, batı ve yaylalarla birlikte çok geniş bir alanda yol ve asfalt çalışması yapan Alanya Belediyesi, 4 yılda 165 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı. Şehrin trafik akışının rahat ilerlemesini sağlayan düzgün bir yüzeye sahip, trafik işaretlerinin kolay uygulanabildiği, araçların seyri sırasında düşük gürültü seviyesine sahip, konforlu seyahat imkânı sağlayan sıcak asfaltı tercih eden Alanya Belediyesi, 2018 yılında ilçe genelinde sıcak asfalttı tercih etti.Alanya Belediyesi tarafından merkezde ve kırsalda 2014 ile 2018 yılları arasında 3 bin 750 kilometre yolda stabilize çalışması yapıldı. Özellikle kırsal mahallelerdeki yolları yeniden düzenleyen Belediye, kırsal ve yaylalara ulaşımı sağlayan yollarda iyileştirme yaparak kaliteli ve kesintisiz ulaşım ağını kurdu. Sarımut, Gökbel ve Söbüçimen Yaylası’na kurulan şantiyelerle daha hızlı hizmet etme imkanı bulan ekipler, uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda üst yapı düzenlemesi kapsamında 54 bin ton asfalt yama çalışması yaptı. Sadece Yol ve Asfalt Şefliği’ne bağlı ekiplerin çalışmalarında rotmiks yerine sıcak yama kullanılmasıyla 1 Milyon 100 TL tasarruf sağlandı.İHA