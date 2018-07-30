Sahil Antalya Yaşam Parkı'na yoğun ilgi

Sahil Antalya Yaşam Parkı'na yoğun ilgi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.07.2018 17:30
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Isparta Düğün Salonları

  - Sahil Antalya Yaşam Parkı'na yoğun ilgi   
  - Antalya’nın pırlanta gerdanlığı Konyaaltı Sahili, günün her saatinde farklı eğlence ve aktivitelerlekeyifli vakit geçirmek isteyen her yaş grubunun tercihi oluyor.   
 
- Gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel olan “Sahil Antalya Yaşam Parkı” yenilenen yüzüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle hafta sonları büyük bir yoğunluğun yaşandığı sahilde, çocuk, genç, yaşlı herkes kendine uygun eğlence bulabiliyor. Antalya’nın pırlanta gerdanlığı Konyaaltı Sahili, günün her saatinde farklı eğlence ve aktivitelerlekeyifli vakit geçirmek isteyen her yaş grubunun tercihi oluyor.   
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in insan odaklı projelerinin başında gelen Konyaaltı Sahil Projesi, ‘Sahil Antalya Yaşam Park’ı yeni yüzüyle beğeni topladı. Her kesime hitap eden eğlence ve aktiviteleriyle yazın vazgeçilmezi olanSahil Antalya Yaşam Parkı, vatandaşların adeta akınına uğruyor. Mavi bayraklı plajları, cankurtaran hizmeti, duşları ve tuvaletleri ile temiz ve güvenli biz deniz keyfi sunan Konyaaltı sahili gece ise ışıl ışıl görüntüsüyle bambaşka bir atmosfere bürünüyor. 

  Basketbol sahası gençlerin gözdesi 
  Antalya Büyükşehri Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından hayata geçirilen projede gençler kendileri için oluşturulan spor alanlarından son derece memnun. Deniz kenarındaki basketbol sahasına sık sık geldiğini söyleyen Eray Kaçal, “Burada hem serinleyebiliyoruz hem de arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Neredeyse her gün gelmeye çalışıyoruz. Herkes için çok güzel bir şey oldu” dedi. 
  Bir yaşam alanı oldu 
  Hasan Yüksek ise projenin son derece güzel olduğunu belirterek, “Genç arkadaşlarla birlikte burada oldukça güzel vakit geçiriyoruz. Çünkü gençler daha farklı aktivitelere yöneliyorlardı. Şuan sporla ilgileniyorlar. Burada çok güzel bir hayat alanı olduğunu düşünüyorum. Sadece spor anlamında değil, genç yaşlı herkesin vakit geçirebileceği çok güzel bir kompleks olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. 

  Çocukların gözdesi kuru havuzlar 
  Sahil Antalya Yaşam parkında çocuklar da kendileri için oluşturulan oyun alanlarında keyifli vakit geçiriyor. Çocukların gözdesi ise atlamalı sus gösterisi ve buhar gösterisinin yapıldığı kuru havuzlar. Sahilde uygulanan yeni projede çocuklar için daha fazla oyun ve eğlence alanı yaratıldığını belirten anne Derya Tuncel, “Eski halinden çok daha güzel oldu. Çocuklarımızın oynayabileceği çok fazla park var. Arabalar eskisi gibi çok hızlı geçmiyor. Park alanı ve yürüyebileceğimiz alan çok fazla. Bisiklet yolu, koşu yolu var. Eski halinden çok çok güzel. Biz ailecek çok rahat gezebiliyoruz. Eskiden böyle değildi. Yaklaşık 10 yıldır Antalya’dayım sahilin bu hali bugüne kadarkilerin en güzeli” sözleriyle sahili ne kadar beğendiğini dile getirdi. 

  Sahilin yeni hali Kordon’a benziyor 
  İzmirli Sevinç Özen ise sahilin yeni halini Kordon’a benzettiğini belirterek,  “Kordon’u andırıyor ve çok güzel olmuş. Çocukların oynayabileceği alanlar oluşmuş. Hep birlikte çok eğleniyoruz çocuklarla. Her gün geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. İşletme yoğunluğu kaldırılmış, halka daha açık hale gelmiş. Ulaşımı çok rahat. Ücretsiz ring sevisi var. Burada daha huzurlu ve güvenliyiz” ifadelerini kullandı. 

  Denize karşı sohbet keyfi 
  Deniz manzarasına karşı arkadaşları ile sohbet eden Gülçin Akbaba, 2006’dan beri Antalya’da olduğunu belirterek, Konyaaltı sahilinde yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı, “Geldiğimde çok mağduriyetler yaşadık. En azından ulaşım sorunu vardı. Şimdi sahil kısmında hem ulaşım rahat hem de sahil çok ferah. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunun tarifi yok. Yaşanması lazım” diye konuştu. 

  Burada çok güzel vakit geçiriyoruz 
  Kırıkkale’den misafir olarak Antalya’ya gelen Duygu Kutlu ise, “Antalya’ya 2-3 yıldır geliyorum. Geçen sene geldiğimde böyle değildi. Çok değişmiş buldum. Özellikle bu park alanı, sahil kenarı, yürüyüş yolları etkileyici ve güzel. İnsanlar sadece deniz için gelmiyor. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hem çocuklar için hem bizler için çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı. 

  Yeni proje spora teşvik ediyor 
  Konyaaltı Sahili projesi kapsamında kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yoluna kavuşan sporseverler de projenin Antalya için önemli bir kazanım olduğu görüşünde birleşiyor. Selim Can Kaya vakit geçirmek istediğinde kafelere değil Konyaaltı sahiline geldiğini ifade etti. Muharrem Tosun ise, hem denizden hem de spor alanlarından sıkça yararlandığını belirterek, 
  “Antalya’ya yakışır bir yer. Eskiden mezbelelik gibiydi. Antalya’ya yakışmayan bir yüzü vardı. Kontrolsüz, denetimsizdi. Şimdi çok harika, Avrupai bir yer. Antalya bir turizm şehri sahilin bu şekilde olması Antalya’ya büyük bir kazançtır” şeklinde konuştu. 
 
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İHA
                                         
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