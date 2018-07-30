- 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunu kapsamına giren borç yapılandırması için son tarihin 31 Temmuz Salı günü olduğu bildirildi.Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunu kapsamına giren borçlar için yapılandırmada son tarihin, 31 Temmuz Salı günü olduğunun hatırlatılması amacıyla tüm vergi mükelleflerine duyuru yapılması konusunda anlaşma sağlandı.İHA