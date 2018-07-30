Uzun süre Alanya’da görev yaptı

- Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı'nın yerine atanan Alper Avcı, görevine başladıKesinleşen kararname ile emniyet müdürlerinin yeni görev yerleri ve terfileri açıklanmasının ardından 2. sınıf Emniyet Müdürü olan Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Antalya Doğu İlçelerden Sorumlu Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Çakmaklı'nın yerine ise Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Avcı, İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Avcı yeni görevinde bu sabah itibariyle mesaisine başladı.İlk görev yeri Antalya olan Alper Avcı, sırasıyla Hakkari, Zonguldak, Alanya, Ankara ve Alanya’da görev yaptı. 2010’dan 2015’e ve daha sonraki ataması olan 2017’den bugüne kadar Alanya’da görev yapan Avcı’nın son görevi Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı idi. 3. sınıf Emniyet Müdürü olan Alper Avcı, Alanya’da başarılı operasyonlara imza atmıştı.İHA