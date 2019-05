sahibinden.com, "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi

- Şirket, Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde "500-2000 Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci oldu



sahibinden.com, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" araştırmasında "Yaşam Boyu Öğrenme Özel Ödülü"nün sahibi olurken, kendi kategorisinde de birinci sırada yer aldı.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, şirket, dünyanın en prestijli insan kaynakları organizasyonlarından olan Great Place to Work Enstitüsü'nün hazırladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde birinci oldu.

Kurumlarda çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, güvene dayalı bir iş yeri kültürü geliştirilmesini hedefleyen enstitünün anketine göre, sahibinden.com, "Yaşam Boyu Öğrenme Özel Ödülü"nün sahibi olurken, yüksek çalışan memnuniyetiyle "500-2000 Çalışan Sayısı" kategorisinde de "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasında ilk sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, sahibinden.com olarak yalnızca çalışma alanı değil, bir yaşam alanı tasarladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsallaşan değil, sosyalleşen bir şirket olarak amacımız, her zaman en iyi çalışan deneyimini yaratmak ve bu deneyimi sürdürülebilir kılmaktır. Olumlu deneyime sahip ve motivasyonu yüksek çalışanların verimliliği arttırdığını düşünüyoruz. 'sahibinden.com'da gerçekleşen tüm başarıların sahibi, çalışanlardır' diyerek birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz. Bu çalışmalarımızın kurumumuz içerisinde karşılık bulmasından ve bu sene birincilikle bu listede yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. sahibinden.com ailesi olarak olumlu deneyimleri güçlendirerek hem çalışanlarımız nezdinde hem de sektörde iz bırakmayı hedefliyoruz."



