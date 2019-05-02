Hatay'ın Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 85 düzensiz göçmen yakalandı.Suriye sınırında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli bir grubu durdurdu.Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 80 Suriye uyruklu jandarmaya teslim edildi.Kırıkhan polisi de Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda uygulama yaparken şüphe üzerine 42 BA 711 plakalı otomobili durdurdu.Araçta bulunan, yaşları 14-17 arasında değişen 5 kızın Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlendi.Suriye uyruklu 5 kız, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Suriyeli sürücü İ.B.S. ile araçtaki D.H, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.HATAY (AA) -