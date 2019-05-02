Çukurova'da sabahın ilk saatlerinden itibaren bir araya gelen kadınlar, ramazan ayı öncesinde kendilerine imece usulüyle iftar ve sahur sofraları için yufka, mantı ve içli köfte gibi yiyecekleri hazırlıyor.Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde gelenekselleşen yufka yapımı mesaisi için kadınlar, evlerinin bahçesinde sabah saatlerinde bir araya geliyor.Yufka için yoğurulan hamurlar, parçalara ayrıldıktan sonra oklavayla açılıp sac üzerinde pişiriliyor.Üst üste istiflenerek saklanan yufka, yemekten kısa süre önce üzerine su serpilerek yumuşatılıp sofralara getiriliyor.Çukurova'da ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden yufka, iftar ve sahurda tüketiliyor.- "Lezzeti zahmetini unutturuyor"Döğenli Mahallesi'nde yufka hazırlayan kadınlardan Medine Beserek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sonrası değirmende öğüttükleri buğdayın ununu, su ve tuzla hamur haline getirdiklerini söyledi.Ardından hamurun, komşu kadınlarla imece usulü oklavalarla açıldığını belirten Beserek, yufkaların odun ateşinde ısınan sacın üzerinde pişirildiğini anlattı.Beserek, yufka ekmek yapımının gelenekselleştiğini ifade ederek, "Komşularımızla hazırladığımız yufka ekmeği yaptıktan sonra lezzeti, zahmetini unutturuyor. Oruçta soflarımızın vazgeçilmezlerinden. İftarda ve sahurda afiyetle yiyoruz." dedi.Zöhre Karakuşlu da ramazanda sofraların vazgeçilmezi olan ve günlerce lezzetini muhafaza eden yufka ekmeği iftar ve sahurda tükettiklerini kaydetti.- "Sofraların mantı ve içli köfte vazgeçilmezi"Hatay'da da kadınlar, ramazan öncesinde imece usulüyle içli köfte ve mantı için yoğun mesai harcıyor.Mutfağıyla ünlü kentin vazgeçilmez tatları, ramazan sofralarında da kendini gösteriyor.Dörtyol ilçesinde kadınlar, iftar sofraları için yörenin lezzetlerinden içli köfte ile mantı yapımı için bir araya geliyor.Evlerin avlularında toplanan kadınlar, iş bölümü yaptıktan sonra imece usulüyle içli köfte ve mantı yapıyor.Altınçağ Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Emine Yılmaz, bu yıl da ramazan sofralarını süsleyecek yöresel yemeklerin hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.Hatay'da hazırlıkların ramazandan 15 gün önce başladığını belirten Yılmaz, "Ramazanın gelmesiyle iftar sofralarımızı bu içli köfteler ve mantılarla taçlandırıyoruz. Ramazanda tüketiyoruz, misafirlerimize ikram ediyoruz. Bunlar zahmetli iştir, bu yüzden yardımlaşma usulüyle yapıyoruz. Kimi arkadaşımız fırında hamurunu açar, kimi soğanını doğrar, böylece el birliği ile ramazan hazırlığımızı yaparız." diye konuştu.Ev hanımı Cemile Yılmaz da içli köftenin geleneksel bir yemek türü olduğunu; ramazanın bereketinin birlik ve beraberlik içinde daha da arttığını ifade etti.OSMANİYE/HATAY (AA) - MENDERES ÖZAT / AHMET ÖZEL -