Başkan Türel iftarda Aksulularla buluştu

“Raylı sistem ile Aksu’ya kesintisiz ulaşım”

“Destek sizden, hizmet bizden”

“Çalkaya’da yeniden bir tarih yazıyoruz”

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu Macun Mahallesi’nin ilk defa kanalizasyon ile tanıştığını söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu ilçesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Ramazan Ayı’nın İslam âlemine ve dünyaya huzur getirmesi dileğinde bulunan Başkan Türel, Filistin başta olmak üzere diğer Müslüman ülkelerde yaşanan zulmün bitmesini diledi. Antalya’nın dünyaya kucak açan, bütün dinlere ve kültürlere saygılı bir şehir olduğunu ifade eden Türel, “Günde 50 bine yakın yabancı misafirimizi Antalya’da karşılıyoruz. Yaklaşık 4 ayda İsrail’den 42 bin misafir gelmiş. Türkiye’ye gelen misafirlerimiz zaten iyi duygularla geliyorlar. Biz hiç ayrım yapmadan herkese aynı değeri gösteriyoruz” dedi.Ramazan Ayı’nın tüm bereketiyle devam ettiğini söyleyen Başkan Türel, Aksu’nun bu noktada en şanslı ilçelerden biri olduğunu ifade etti. 2014 seçim kampanyasında olmamasına rağmen Aksu’nun raylı sistem ile buluşturulduğunu belirten Başkan Türel, “Yapımı başlanan 3. Etap raylı sistemle Aksu’dan bindiğinizde ister eski SSK Hastanesi, ister Kalekapısı, ister Konyaaltı Sahili varyantın başı, ister Eğitim Araştırma Hastanesi, ister adliye, isterseniz üniversite, isterseniz Varsak. İstediğiniz yere buradan bindiğiniz raylı sistemle ulaşacaksınız. Size de bu yakışır” diye konuştu.Aksu’nun yıllardır yaşadığı koku problemine dur demek için ASAT’ın bölgede çalışmalara başladığını söyleyen Türel, 20 Milyon TL’lik yatırım ile Macun Mahallesi’nde ilk kez kanalizasyon çalışması yapıldığını anlattı. Başkan Türel, 2019’da 15 milyon TL’lik ek bir yatırımla çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Türel, “Aksu böylesine bir hizmeti bugüne kadar beklemeli miydi? Ama siz destekliyorsunuz, biz yapıyoruz. Destek sizden, hizmet bizden” şeklinde konuştuTürel, daha önce Başbakan ve Bakanlar tarafından imzalanan Çalkaya Kentsel Dönüşüm Projesi’nin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalandığını müjdeledi. Çalkaya’da 12 bin 500’ün üzerinde kişinin tapularındaki şerhlerin kaldırılacağını belirten Türel, “Kaç senelik sorun ama şimdi sizlerin de desteğiyle göreve gelen iş bilen kadrolar sayesinde bu hizmetleri yapabilir haldeyiz” ifadelerini kullandı.İHA