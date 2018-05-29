', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

“Raylı sistem ile Aksu’ya kesintisiz ulaşım”

“Raylı sistem ile Aksu’ya kesintisiz ulaşım”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Başkan Türel iftarda Aksulularla buluştu   

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu Macun Mahallesi’nin ilk defa kanalizasyon ile tanıştığını söyledi.   
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu ilçesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Ramazan Ayı’nın İslam âlemine ve dünyaya huzur getirmesi dileğinde bulunan Başkan Türel, Filistin başta olmak üzere diğer Müslüman ülkelerde yaşanan zulmün bitmesini diledi. Antalya’nın dünyaya kucak açan, bütün dinlere ve kültürlere saygılı bir şehir olduğunu ifade eden Türel, “Günde 50 bine yakın yabancı misafirimizi Antalya’da karşılıyoruz. Yaklaşık 4 ayda İsrail’den 42 bin misafir gelmiş. Türkiye’ye gelen misafirlerimiz zaten iyi duygularla geliyorlar. Biz hiç ayrım yapmadan herkese aynı değeri gösteriyoruz” dedi. 
 
“Raylı sistem ile Aksu’ya kesintisiz ulaşım” 
 Ramazan Ayı’nın tüm bereketiyle devam ettiğini söyleyen Başkan Türel, Aksu’nun bu noktada en şanslı ilçelerden biri olduğunu ifade etti. 2014 seçim kampanyasında olmamasına rağmen Aksu’nun raylı sistem ile buluşturulduğunu belirten Başkan Türel, “Yapımı başlanan 3. Etap raylı sistemle Aksu’dan bindiğinizde ister eski SSK Hastanesi, ister Kalekapısı, ister Konyaaltı Sahili varyantın başı, ister Eğitim Araştırma Hastanesi, ister adliye, isterseniz üniversite, isterseniz Varsak. İstediğiniz yere buradan bindiğiniz raylı sistemle ulaşacaksınız. Size de bu yakışır” diye konuştu. 
 
 “Destek sizden, hizmet bizden” 
 Aksu’nun yıllardır yaşadığı koku problemine dur demek için ASAT’ın bölgede çalışmalara başladığını söyleyen Türel, 20 Milyon TL’lik yatırım ile Macun Mahallesi’nde ilk kez kanalizasyon çalışması yapıldığını anlattı. Başkan Türel, 2019’da 15 milyon TL’lik ek bir yatırımla çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Türel, “Aksu böylesine bir hizmeti bugüne kadar beklemeli miydi? Ama siz destekliyorsunuz, biz yapıyoruz. Destek sizden, hizmet bizden” şeklinde konuştu 
 
 “Çalkaya’da yeniden bir tarih yazıyoruz” 
 Türel, daha önce Başbakan ve Bakanlar tarafından imzalanan Çalkaya Kentsel Dönüşüm Projesi’nin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalandığını müjdeledi. Çalkaya’da 12 bin 500’ün üzerinde kişinin tapularındaki şerhlerin kaldırılacağını belirten Türel, “Kaç senelik sorun ama şimdi sizlerin de desteğiyle göreve gelen iş bilen kadrolar sayesinde bu hizmetleri yapabilir haldeyiz” ifadelerini kullandı. 
 
AW405573_01AW405573_02AW405573_03AW405573_04


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan açıkladı! 18 bin personel alınacak
Isparta’da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi
Başbakan talimat verdi! 2 yıl yasak geliyor
Isparta'da yağıştan dolayı yolda göçük oluştu
Isparta’da otomobille minibüs çarpıştı
GÜNAYDIN: ''ÖNDER BİR BELEDİYEYİZ''
Bunu yapan yandı! Tazminatınızdan olabilirsiniz
Isparta zabıtası denetimleri sıklaştırdı
Emeklilere çifte müjde! Bakan tarihi açıkladı
Devlet vatandaşa 20 bin TL verecek! İşte şartlar
Dolar düştü borsa uçtu! Merkez kılıcını çekti
Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacak
Emekliye hem ikramiye hem maaş zammı
Kamuda yeni dönem başlıyor! Bankamatik memurluğuna son
Isparta'da sulama birlikleri DSİ bünyesine geçti
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
Isparta'da 500 aileye giyim desteği
Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün
ISPARTA'DA SAĞLIKLI TAYFA RAFADAN TAYFA MÜZİKAL GÖSTERİM ETKİNLİKLERİ
Isparta’da at dehşeti
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyor
Emekliye erken maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018
Başbakan Yıldırım Isparta Belediyesinde mehteran ve güllerle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'da sert tepki!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Müjde verildi! Maaşlar artacakMüjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş25 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldiBayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyorSGK'dan toplu para! Başvuran alıyor28 Mayıs 2018
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN25 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018
Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyorYoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor23 Mayıs 2018