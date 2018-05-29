Antalya'nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşına sinirlenen adam, arkadaşının aracını yakmaya çalıştı. Mahallelinin durumu fark etmesi üzerine araç alev almadan söndürülürken şüpheli jandarma tarafından yakalandı.Olay dün gece Sarılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şüpheli park halinde bulunan 06 GA 1174 plakalı otomobilin sağ ön kapı camı taş ile kırıldıktan sonra koltuk üzerine bırakılan kurumuş ağaç yaprakları yaktı. Drumu fark eden mahalle sakinleri hemen araca gidip alev büyümden yangını söndürdü.Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri otomobilde gerekli incelemeleri yaparken, toplanan vatandaşlar, olay yerinde şüpheli bir şahısın olduğunu, olay yerine 150-200 metre mesafede bulunan makilik alana girerek izini kaybettirdiğini söylediler. Makilik alanın çevresini saran vatandaşlar ve jandarma ekipleri kaçan şahsı saklandığı yerde yakaladı.Adının A.K. olduğu belirlenen şüpheli ile otomobil sahibi M.K.’nın arkadaş oldukları, aralarında yaşanan tartışmanın ardından alkol alan A.K.’nin M.K.’ya zarar vermek amacıyla böyle bir olaya giriştiği bildirildi.A.K. Jandarmadaki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildi.İHA