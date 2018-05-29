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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalkaya Kentsel Dönüşüm Projeni onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalkaya Kentsel Dönüşüm Projeni onayladı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
           
  - Cumhurbaşkanı Erdoğan Çalkaya Kentsel Dönüşüm Projeni onayladı   
 
 - Antalya Aksu ilçesi Çalkaya Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Karar bugün Resmi Gazetede yayımlandı.   
  Aksu’nun Çalkaya, Hacıaliler, Altıntaş, Kemerağzı, Mandırlar ve Güzelyurt Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. 
  Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu tarafından daha önce imzalanan Çalkaya Kentsel Dönüşüm Proje alanları ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalamasının ardından Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
  
 “Destek sizden hizmet bizden” 
  Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de,  Çalkaya ’da 11726 parsel üzerinde yaklaşık 30 bin vatandaşın tapularındaki şerhlerin kaldırılacağını söyledi. Türel, “Yaklaşık 30 yıllık Aksu -Çalkaya sorununu çözecek tarihi bir karar alarak, bölgeyi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan ettik. Önce Bakanlar Kurulu ve Başbakanımız imzaladı. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kararı imzaladı ve kararın yürürlüğe girmesini onadı. Resmi gazetede de yayımlanarak artık hiçbir engel kalmadı. Hep söylüyoruz destek sizden hizmet bizden” dedi. 
 
  “Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verdi” 
  Başkan Türel, Kepez-Santral ’den 10 misli kadar büyüklükte 13 bin 700  dönüm bir alandan bahsettiklerini belirterek Çalkaya’yı kurtarmak için bakanlar kurulu kararı çıkarıldı’ açıklamasında bulundu. Başkan Türel, “Bilindiği üzere daha önce Maliye Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu belediyesi arasında bir sulhname imzalanarak çözüm için ilk adım atılmıştı. Bu adım sonrasında bakanlar kurulu kararı çıkarılmak suretiyle kentsel dönüşüm alanı ilanı cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuştu. Dün itibari ile sayın cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Hesabımıza göre bir sorun çıkmaz ise Ocak-Şubat’a kadar tapulardaki şerhleri de kaldırmış oluruz” dedi 
 
  “Aksu-Çalkaya bölgesi muhteşem bir yaşam alanı olacak” 
  Başkan Türel, “Yeni bir kentsel dönüşüm projemizi Çalkaya bölgesinde gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız tapularda ki şerhleri kaldırmaya yönelik bir kentsel dönüşüm çalışmasıdır. Bu çerçevede Çalkaya’da vatandaşın kent yaşamında ihtiyacı doğrultusunda sosyal donatı alanları başta olmak üzere, eğitim kurumları, resmi kurumlar, parklar, çocuk oyun bahçeleri, kapalı spor salonları gibi alanlar oluşturularak bu bölge yeni bir yaşam alanına dönüştürülecektir. Şimdi Çalkaya’da da muhteşem bir dönüşüm başlayacak. Çalkaya Antalya’nın en değerli alanlarından bir tanesi olacak” dedi. 
 
  “Antalyalılar adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim” 
  Türel, “En baştan beri başbakanımız ve çok kıymetli bakanlarımızın katkısı ile ele alınan bu sorun Cumhurbaşkanımızın himayesinde tamamen çözülmüştür. Cumhurbaşkanımızın Antalya’ya karşı gösterdiği ilgi şu ana kadar kronik bütün sorunların çözmemize vesile olmuştur. Antalyalılar özellikle Aksulu hemşerilerim adına Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ederim.” 
 
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İHA
                                         
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