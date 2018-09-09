- Antalya Avusturya Fahri Konsolosluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Antalya Avusturya Kültür Günleri' Perge Antik Kenti’ni sanatla buluşturdu.Perge Antik Kenti’nde Russell McGregor yönetiminde sahne alan Avusturya’nın en önemli orkestralarından 'Johann Strauss Ensemble', Josef Strauss, Johann Strauss (Sohn), Eduard Strauss ve Manfred Kammerhofer’in eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly ve Antalya Avusturya Fahri Konsolosu Ahmet Barut Russell Mcgregor’a sahnede çiçek takdiminde bulundu. Alanı tamamen dolduran seyirciler, Şef McGregor ve orkestrasını dakikalarca ayakta alkışladı.Antalya Avusturya Fahri Konsolosu Ahmet Barut, "Antalya birden fazla kimliği bünyesinde bulunduruyor, sahip olduğu tüm zenginlikleri geniş kitlelere, en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Tarih, doğa, sanat, kültür, gastronomi ve daha birçok konuda, büyük bir çeşitliliğe sahip olan Antalya’nın, 'Akdeniz’in Sanat Başkenti' olarak anılmasını istiyoruz" dedi.İHA