- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ev sahipliğini, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal’ın Sanat Yönetmenliğini üstlendiği “19.Uluslararası Antalya Piyano Festivali”nin 8. gününde, Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, “Film Müzikleri” konseri ile sahne aldı.Antalya Kültür Merkezi (AKM), Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen konsere ilgi büyük oldu. Sanatseverler salonu doldururken merdivenlerde dahi yer kalmadı. Konserde, Fahir Atakoğlu’nun dünden bugüne imza attığı film müzikleri seslendirildi. Atakoğlu, Ayla filmi için bestelediği müzikleri çalmaya başlayınca salon alkıştan yıkıldı. Ünlü müzik adamı, ardından Ağır Roman ve Hadi Be Oğlum filmleri için bestelediği müzikleri, Şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi.Konser sonrası Şef Gürer Aykal ve Fahir Atakoğlu’na teşekkür plaketi takdim eden Türel, Fahir Atakoğlu’nun askerde en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Türel, “Ondan müzikle ilgili çok şey öğrendim, aranje işlerine başlamamda büyük payı vardır. Ona hep 9-8’lik bir parça bestelemesini söylerdim, o da Yarim İstanbul’a imza attı. Bu arada,9-8'lik bir eseri de Batı orkestraları çalamaz. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na da büyük bir alkış alalım. Burada hepinizin huzurunda sevgili Fahir’i de borçlandıralım, ondan bir tane de Antalya bestesi isteyelim” dedi. Atakoğlu “seve seve” cevabını verince, salondaki tüm izleyiciler uzun süre ayakta alkışladı.Atakoğlu, bitmeyen alkışlarla tekrar sahneye çıkarak “Yarim İstanbul” bestesini yeniden seslendirdi.Atakoğlu’nun hayranları, konser sonrası albüm imzalatmak için uzun bir kuyruk oluşturdu. Sanatçı yorgun olmasına rağmen hayranlarını kırmayarak, albümlerini tek tek imzaladı.Festival boyunca 285 sanatçının sahne alacağı organizasyonun kapanış konserinde ise Dhafer Youssef sahne alacak.İHA