- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapımı tamamlanan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde yer için başvuruda bulunan ve aralarında sendikaların da bulunduğu 158 sivil toplum örgütüyle protokol imzalanması için belediye meclisinden yetki aldı.- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapımı tamamlanan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde yer için başvuruda bulunan ve aralarında sendikaların da bulunduğu 158 sivil toplum örgütüyle protokol imzalanması için belediye meclisinden yetki aldı.Muratpaşa Belediyesi’nin inşa ettiği Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesini de içinde barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin işletmeye alınması için bir aşama daha geçildi. Muratpaşa Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında Başkan Uysal’a merkezde yer alacak sivil toplum örgütü, sendika, meslek birlikleri, hemşehri dernekleriyle protokol imzalanması için yetki verildi.Başkan Uysal, Doğuyaka Mahallesi’nde 14 milyon liralık bir yatırımla inşaatı tamamlanan merkezde yer almak için 158 sivil toplum örgütü başvuruda bulunduğunu açıkladı. Başvuruda bulunanlar arasında Atatürkçü Düşünce Derneği, AKUT, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu, Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği, Altınokta Körler Derneği gibi kurumlar yer alıyor. Bununla birlikte çok sayıda hemşehri derneği, futboldan, sualtına, spor kulübü derneği, kadın çalışmaları alanında örgütlü sivil toplum örgütleri, Çevre Mühendisleri Odası gibi meslek örgütleri, kanser gibi toplum sağlığını ilgilendiren hastalıklarla ilgili kurulan dernekler yer alıyor.Başkan Uysal, 1 ay içinde protokolleri imzalayarak sivil toplum örgütlerinin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’ne yerleşmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Merkezin, sivil toplum ve inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir kampüs niteliğine sahip olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Burada oluşacak ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini, kentin ortak aklının ortaya çıkmasını hedefliyoruz” dedi.Merkezde yer almak için başvuruda bulunan sivil toplum örgütlerinin çeşitliğinin bunu sağlayacak nitelikte olduğunun altını çizen Başkan Uysal, sanattan spora, işadamlarından girişimci kadınlara ve hemşehri derneklerine bir kentin kimliğini ve toplumsal dokusunu oluşturan her yapının Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde bulunacağını aktardı.İHA