Ödüllü yazar Pelin Güneş'in farkındalık yaratan hikâyesi veyenilikçi ressam Gül Sarı'nın karakteristik çizimleriyle dikkat çeken, Tudem'in, disleksik ve okuma güçlüğü çeken çocuklar içinözel olarak hazırladığıkoleksiyonunun Türk yazarlar serisindeki yerini aldı.Yetişkinlerin kendi hayatları ile ilgili aldıklarıkararların çocukları üzerinde nasıl 'derin' izler bırakabileceğini gözler önüneseren bu içtenlikli kitap; dağılan aileler, işsizlikle mücadele, maddizorluklar gibi güncel toplumsal ve ekonomik sorunlara da eğilerek, okurlarınındünya görüşlerini çeşitlendiriyor.Gerçek hayattan ilham alan naif metniyle son derece vurucubir hayata tutunma hikâyesine imza atan, sıkıntılarınüstesinden gelebilmek ve zorluklara göğüs gerebilmek için paylaşmanın vedayanışmanın önemini vurguluyor.Tudem'in, disleksik ve okuma güçlüğü çeken çocuklar içinözel olarak hazırladığıkoleksiyonu,kitapları eğlenceli kılan bir okuma deneyimi vadediyor.koleksiyonu, kitaplara mesafeli duran çocukların rahat okuyabileceklerimetinsel ve fiziksel özelliklere sahip, ilgilerini çekecek güncel konulara vetemalara değinen resimli kitaplardan oluşuyor.Sade, kolay anlaşılır dili; okuma akışına yardımcı olmasıiçin özel olarak tasarlanmış yazı tipi; göz yorgunluğunu azaltıp, metnin rahatalgılanmasını sağlayan hafif renklendirilmiş kalın kâğıdı ve rahat okumayı üstdüzeye taşıması için harfler, satırlar, paragraflar arası geniş boşlukkullanımıyla fark yaratankoleksiyonu, okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocukları kitaplarınrenkli dünyasıyla buluşturuyor.İlk okuma seviyesinden başlayarak kolaydan zora doğru aşamaaşama ilerleyen bir okuma yelpazesi sunankoleksiyonu, çocuklara okuma zevkini yaşatıp onları yetkin okur olmayolunda cesaretlendiriyor.İlgi yaşı ve yıldızlarla belirtilen okuma seviyesi bilgilerisayesinde, çocuklarına uygun kitap seçiminde kararsız kalan ebeveynlerekılavuzluk edecekkoleksiyonu, yeni kitaplarla zenginleşmeye ve büyümeye devam edecek!