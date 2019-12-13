Türkiye’den 463,378 adet kredi kartı bilgisi nereden ve ne zaman çalındı?

Türkiye’den 463,378 adet kredi kartı bilgisi nereden ve ne zaman çalındı?
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Isparta Düğün Salonları
Privia Security bülteni

Türkiye’den 463,378 adet kredi kartı bilgisi nereden ve ne zaman çalındı?
Türkiye’den 463,378 adet kredi ve banka kartına ait bilgiler çalınarak, Joker Stash adlı internet mağazası üzerinde satışa sunulması olayı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik konu ile ilgili önemli açıklama ve uyarılarda bulundu.
28 Ekim ve 27 Kasım tarihleri arasında 4 part halinde yayınlanan bilgiler,  Singapur merkezli bir siber güvenlik şirketi olan Group-IB tarafından tespit edilerek. ZDNet’e bildirildi.
Group-IB araştırmacıları konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, Türkiye’ye ait kart bilgilerinin kart mağazalarında çok az görüldüğünden ve bu satışın son 1 yıl içerisinde Türk bankalarıyla ilgili tek büyük satış olduğundan bahsettiler. Ayrıca çalınan kartların yeraltı pazarını izleyen Group-IB araştırmacıları, bu bilgileri sağlayan saldırganların 500.000 $ ‘dan daha fazla miktarda para kazandıklarını tahmin ettiklerini belirttiler. Bu durumla ilgili olarak Group-IB şirketinin Siber Suç Araştırma Başkanı Dmitry Shestakov, saldırganların ele geçirdikleri kart bilgileri arasında son kullanma tarihi, CVC/CVV kodları, kart sahibi adı, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin bulunduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Privia Security Kurucusu ve Siber Güvenlik Araştırmacısı Eyüp Çelik, “verilerin phishing sayfalarından, zararlı yazılımlar aracılığıyla tarayıcılardan veya özel hazırlanmış zararlı kodlar aracılığıyla, saldırıya uğramış internet mağazalarından elde edilmesi muhtemeldir. Kart bilgileri genellikle, üç farklı yol ile elde edilmektedir. Birincisi, bir saldırganın phishing (oltalama) saldırıları gerçekleştirerek, son kullanıcıyı sahte mail bilgilendirmeleri ve sahte banka sayfalarını oluşturup kart bilgilerini elde etmesidir. İkincisi, zararlı yazılım aracılığı ile tarayıcılar üzerinde kaydedilen ya da klavyeden girilen kart bilgilerinin elde edilmesi ve kullanıcıların truva atı saldırısına maruz kalmasıdır. Üçüncüsü ise, kullanıcıların ziyaret ettiği alışveriş sitelere yönelik özel hazırlanmış zararlı kodlar ile verilerin elde edilmesidir. Son bir yıldır sosyal ağlar üzerinde sponsorlu reklamlarla karşımıza gelen özel olarak hazırlanmış sahte banka siteleri, alışveriş hediyeleri, kredi kartı aidatı geri ödeme gibi phishing yöntemi ile hazırlanmış olan sahte paylaşımları görmekteyiz. Bu sahte reklamlar için Twitter ve Facebook gibi ağlara geri bildirimlerde yaparak ilgili hesaplar tespit edildiği ve kapatılsa dahi kısa sürelerde yüzbinlerce kişiyi tuzağa düşürdüklerini unutmamamız gerekiyor.
Açıklamalarına devam eden Privia Security Kurucusu ve Siber Güvenlik Araştırmacısı Eyüp Çelik,böyle durumlarda kredi kartının kapanmasını talep etmek en doğru yöntemlerden biridir. Ancak kartın iptali dışında kartın internet üzerinden veya yurt dışından alışverişe kapatılması da çözüm olacaktır ve eğer kart bilgisinin çalındığından şüphelenen vatandaşlarımız varsa ya da kart bilgilerinin çalınmasına karşı vatandaşlar aşağıdaki önlemleri muhakkak almalılar diyerek son kullanıcılara aşağıdaki tavsiyelerde bulundu.”
  • Bilinmeyen adreslerden gönderilen maillere itibar edilmemeli ve maillerde yer alan eklerin/linklerin çalıştırılmaması gerekir.
  • Sponsorlu reklamlar dahi olsa sizden kredi kartı aidatı geri ödeme gibi senaryolarla kredi kartı bilgisi isteyen yerlere itibar etmemeniz gerekmektedir.
  • Sahte ödeme sayfalarına kart bilgilerinin girilmemesi gereklidir. Sayfanın URL (adres) kısmındaki alan adının doğru olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.
  • Kullanıcıların kart bilgilerini veya kişisel bilgilerini tarayıcıya kaydetmemesi tavsiye edilir.
  • Mobil cihazların her uygulamayı indirilip yüklenmemelidir. Mobil marketlerde yer alan birçok uygulamanın içerisinde zararlı yazılımlar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Müşteri hizmetleri ile görüşülüp kredi kartı limitinin sınırlandırılması ve yurt dışı harcamalara karşı kapatılması tavsiye edilir.
  • Mümkün olan durumlarda, gerçek kredi kartları kullanmak yerine sanal kredi kartları oluşturarak, alışveriş miktarı kadar sanal karta para yüklenmelidir. 
  • Kart bilgilerini iki faktörlü kimlik doğrulama olmayan alışveriş siteleri üzerinde kullanılmaması tavsiye edilir.
  • Zararlı yazılımlardan korunmak için anti-virüs uygulamalarının hem cep telefonlarına (ios hariç) hem de şahsi bilgisayarlara yüklenmelidir.
  • Kafeler, havaalanları gibi halka açık alanlardaki ücretsiz kablosuz ağlara bağlanılmamalıdır. Hacker’ların ücretsiz ağlar oluşturup, kablosuz ağlar üzerinden ağ trafiğini dinledikleri unutulmamalıdır.
  • Güncellemeleri her zaman yapın. Güncellemeler aynı zamanda güvenlik sorunlarını gidermek için de kullanılmaktadır.
  • Antivirüs uygulamanızı devre dışı bırakmanızı isteyen uygulamalara izin vermeyin.
  • Kredi kartı bilgilerinizi verdiğiniz takdirde şüpheli bir durumla karşılaşılırsa mutlaka bankanızın aranarak durum hakkında bilgi vermenizi tavsiye ederiz.
Privia Security
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