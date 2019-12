İnşaat Son Çeyrekte Pozitif Tarafa Geçecek



Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2019 Kasım Ayı Raporu'nu açıkladı. Eylül ayında inşaat faaliyetlerinde başlayan hareketlilik kasım ayı ile birlikte üçüncü ayını geride bırakırken Güven Endeksi ise en düşük endeks olarak kalmaya devam etti. Hem sektöre güven hem de geleceğe dönük beklenti de eşik değerin altında kaldı.



BASIN BÜLTENİ, 10 Aralık 2019

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.



THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2019 Kasım Ayı Raporu'nu açıkladı. Faaliyet Endeksi, eylül ayında başlayan hareketliliğin kasım ayı ile birlikte üçüncü ayını geride bıraktığını gösterdi. Güven Endeksi ise en düşük endeks olmaya devam etti. Hem sektöre güven hem de geleceğe dönük beklenti eşik değerin altında kaldı.



Hazır Beton Endeksi 2019 Kasım Ayı Raporu'na göre, bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla geride bıraktığımız kasım ayında sektörde önemli bir canlanma söz konusudur. İnşaat faaliyetlerinde hareketlilik üçüncü ayını geride bıraktı.



Hazır Beton Endeksi 2019 Kasım Ayı Raporu'nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Eylül ayında başlayan hareketlilik kasım ayı ile birlikte üçüncü ayını geride bıraktı. Ancak, Güven Endeksi'nin hâlen en düşük endeks olarak kalmaya devam etmesi ve Beklenti Endeksi'nin de eşiğin altında kalması ve aşağı yönlü hareketi inşaat sektöründeki yükselişin ne derece sürdürülebilir olduğu sorusunu beraberinde getiriyor." dedi.



Türkiye ekonomisinin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde %0,9 büyüdüğünü ifade eden Yavuz Işık, "Son üç çeyrektir negatif tarafta olan Türkiye ekonomisi bu çeyrekte pozitif büyümeyi yakalamıştır. Ancak, inşaat sektörü diğerlerine kıyasla bu çeyrekte iyi bir performans sergileyememiş ve %7,8 daralmıştır. Son 15 ayda inşaat sektörü ortalamada %8,7 küçülmüştür ki diğer hiçbir sektörde bu oranda bir gerileme söz konusu değildir." diye konuştu.

"Son çeyrekte inşaat sektöründe yukarı yönlü hareket başlamıştır"



İnşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yavuz Işık, "Beton Endeksindeki 3 aylık yükseliş ve inşaat sektöründeki diğer öncü göstergeler, 2019 yılının son çeyreğinde inşaat sektörünün yukarı yönlü harekete başladığını ortaya koymaktadır. Ekim ayında 140 bini aşan konut satış rakamı gerçekleşmiştir. Özellikle ipotekli konut satışında çok ciddi bir artış görülmektedir. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %525 oranında artış göstererek 50 bini geçmiştir. Ne var ki ilk el konut satışları hâlen istenilen düzeyin uzağında görülmektedir. İlk el konut satışları geçen yıla göre %33'lük bir düşüş sergilemiştir." dedi.

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 soru soruluyor. Her bir endeksin değeri 100'ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanıyor. 100'ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılıyor. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve ülkemizde kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi "Bölgesel Sistem Operatörü"dür. THBB'ye üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.