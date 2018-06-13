Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobil çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde katlı otopark önünde Rıza İpek ait park halindeki 35 TY 5555 plakalı otomobilin motor kısmından yangın çıktı. Gece bir anda alevlerin yükselmesiyle başlayan yangını gören çevredeki vatandaşlar, su ve yangın tüpüyle yangını söndürmeye çalıştı. Abisinin yanına ziyarete geldiğini belirten araç sahibi Rıza İpek aracının yandığını görür görmez aracın yakınında bulunan hortumla yangına müdahalede bulundu. Yangın, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk müdahale aracı tarafından tamamen söndürülürken motor bölümünde büyük çapta hasar meydana geldi.Aracının 1 gün önce motorunu yaptırdığını, yandığı gün ise bir akaryakıt istasyonunda yıkadığını belirten araç sahibi Rıza İpek, motor bölümündeki elektronik aksama su gelmesi nedeniyle şase yapmış olabileceğini, yangının da bundan dolayı çıkmış olabileceğini belirtti. Çevredeki vatandaşlar söndürme çalışmasını ilgiyle takip ederken, araç sahibi aracın söndürülmesinin hemen ardından aracının camlarını kapatarak olay yerinden ayrıldı.İHA