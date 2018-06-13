- Jandarma’nın kuruluşunun 179.yılı
Jandarma’nın kuruluşunun 179. kuruluş yıl dönümü Antalya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Antalya’da Jandarma’nın 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Program, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
İHA