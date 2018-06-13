- Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 ayrı suçtan aranma kaydı, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 66 bin TL adli para cezası bulunan bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 ayrı suçtan aranma kaydı, toplam 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 66 bin TL adli para cezası bulunan H.S.’yi Sorgun Bulvarı üzerinde yakaladı. H.S. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.İHA