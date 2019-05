Adana'da annesinin 2,5 yaşındayken bırakıp gittiği otizmli Kaan Sağır, halası Selbi Sağır sayesinde hayata tutunuyor. Yurda vermeye kıyamadığı, kimseye emanet dahi edemediği Kaan'ın mutluluğu için mücadele eden hala, "üçüncü evladım ama her şeyim" dediği yeğeni için işini bıraktı, ömrünü ona adadı.Adana'da annesinin 2,5 yaşındayken bırakıp gittiği otizmli Kaan, halası sayesinde hayata tutunuyor.Yurda vermeye kıyamadığı, kimseye emanet dahi edemediği Kaan'ın mutluluğu için mücadele eden hala, "Üçüncü evladım ama her şeyim" dediği yeğeni için işini bıraktı.Selbi Sağır (47), AA muhabirine, biri 30, diğeri 29 yaşında iki öz evladının olduğunu, 9 yıldan bu yana da kardeşinin çocuğuna annelik yaptığını söyledi.Kaan'ın 2,5 yaşındayken annesi tarafından terk edildiğini dile getiren Sağır, kardeşinin de tek başına yeğenine bakamadığı için yanına aldığını ve şu an hep birlikte yaşadıklarını anlattı.Yeğeninin bakımını üstlendiğinde onda bir tuhaflık olduğunu hissettiğini belirten Sağır, "Kaan sürekli kendi etrafında dönüp her şeyi kırıyordu, çok hırçındı. İki çocuk büyüttüm ama Kaan farklı davranıyordu. Yaptığım araştırmalarla onun otizmli olabileceğini düşündüm ve hemen doktora götürdüm. Kaan'a otizm teşhisi konuldu. O zamanlarda hasta bakıcılığı yapıyordum. Kaan'a bakabilmek için işimi bıraktım." diye konuştu.Sağır, kendini Kaan'a adadığını ve bundan da bir an olsun pişmanlık duymadığını söyledi.Kaan'ın kendisi için adeta bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Sağır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kaan'ı kimseye vermek istemedim, yurda da gönderemedim. Ben hayatımdan vazgeçtim, Allah'ın verdiği azimle Kaan'ı hiç kimseye bırakmadım. Annelik duygularımı ben Kaan'da tattım çünkü ilk çocuğumu 17 yaşında kucağıma aldım. Bilmiyordum annelik duygusunu, şu an Kaan ile bu duyguyu daha iyi biliyorum. Bana hala, bazen anne hala diyor. Onun bana, benim de ona sevgim çok farklı bir şey. Ben hala değilim, ona karşı ayrı bir sevgim var, kimseye de emanet edemem. Kaan ile çok büyük bir dünyamız var. Benim bütün mutluluk kaynağım Kaan, o benim her şeyim."Sağır, otizmli olması dolayısıyla eğitimiyle yakından ilgilendiği 11 yaşındaki Kaan'ın okuma yazma bildiğini ve kendisini ifade edebildiğini belirtti.Kaan Sağır da halasını çok sevdiğini söyledi.ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN -