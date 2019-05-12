Adana'da tırda yapılan aramada gümrük kaçağı 50 bin 500 paket sigara bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinden geçen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerindeki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine durdurdukları tırda arama yaptı.Narkotik dedektör köpeği "Tiryaki" ile gerçekleştirilen aramada tırın çekicisi ile dorsesinde 50 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.ADANA (AA) -