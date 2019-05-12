Adana’da sulama kanalına devrilen araçtaki iki çocuk ve bir kadın, sürücünün ve çevredeki vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Suya gömülen araçtan sürücü Gökhan Kablan tarafından kurtarılan yeğenleri Kerem ve Mert ve annesi Nurgül, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartıldı. Kaza sonrası fenalık geçiren Nurgül Kablan kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Adana’da sulama kanalına devrilen araçtaki iki çocuk ve bir kadın sürücünün ve çevredeki vatandaşların çabasıyla kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Gökhan Kablan'ın kullandığı 33 SV 654 plakalı otomobil, Mavi Bulvar'da sulama kanalına devrildi.Sürücü Kablan, kaza sonrası suya gömülü araçta bulunan annesi Nurgül Kablan ile yeğenleri Kerem (9) ve Mert'i (5) araçtan çıkarttı.Kazadan yara almadan kurtulan aile fertleri çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkartılırken, fenalık geçiren Nurgül Kablan kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, kazayı haber alan ailenin yakınları geldikleri olay yerinde çocuklara sarılarak gözyaşı döktü.Gökhan Kablan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anneler Günü dolayısıyla hediye almak için annesi Nurgül ve yeğenleriyle alışveriş merkezine gittiklerini, dönüş yolunda kazanın olduğunu belirtti.Kablan, "Kaza olunca çocukları tuttum. Kerem yüzmeyi biliyordu onu hemen kıyıya itekledim, sağ olsun yardım ettiler hemen tuttular. Küçük olanı da ben çıkardım, o sırada annemi çıkardım." dedi.Ailenin sudan çıkarılmasına yardımcı olan Murat Özgüler de araç suya düşünce hemen kanala atladığını anlatarak "Çocuklar sarıldı, can simidi attık. Kurtardık çocukları." diye konuştu.ADANA (AA) -