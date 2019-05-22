"Oruç tutan kalp hastaları sıcaklara karşı tedbirli olmalı"

- Lokman Hekim Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Semra Topçu:

-"Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastası olan ve oruç tutmak isteyenler için daha kontrollü bir döneme girildi”



Lokman Hekim Hastaneleri Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Semra Topçu, “Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastası olan ve oruç tutmak isteyenler için daha kontrollü bir döneme girildi” dedi.



Lokman Hekim Hastaneleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topçu, kalp hastalığının çok güneş bir yelpazede seyrettiğini, bazı hastalarda ayaktan takip edilirken bazılarında hastane takibi öngörüldüğünü kaydetti ve kalp hastalarının oruç tutmak istiyorlarsa mutlaka bir doktor kontrolünde ibadetlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etti.





Topçu, oruç tutan kalp hastalarının ilaç tedavisinin sahur ve iftara göre planlanması gerektiğine dikkati çekerek, “Kalp hastalarının ramazanda ilaç kullanımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. Doktorların yönlendirmesiyle ilaç planlaması yapılmalıdır. İki doz olan ilaçlar sahur ve iftarda alınacak şekilde planlanabilir. Böbrek yetmezliği açısından risk oluşturabilecek ilaçlar varsa bu konuda dikkatli olunmalıdır. Sıvı alımı artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.





- Sıcak havalarda risk artıyor





Havaların son günlerde daha da ısınmaya başladığını hatırlatan Topçu, “Aşırı sıcaklar, uzun açlık ve susuzluk zaman dilimleri, kalp rahatsızlığı olan oruçlu hastalar için risk oluşturabilir. Vücutta su, tuz, elektrolik kaybı, kan basıncında düşme ve bayılmalar görülebilir. Düşük kan basıncı kalbin kanlanmasını bozabilir. Su ve tuz kaybı neticesinde böbrek yetmezliği gelişebilir. Ritim bozukluğu şiddetlenebilir” dedi.





Topçu, oruç tutan kalp hastalarına şu tavsiyelerde bulundu:



"İlk dikkat edilmesi gereken nokta sıcak havalarda ve uzun açlık dönemlerinde vücudun susuz kalmamasıdır. Bu nedenle iftar ve sahur arasında bol su içilmelidir. Aşırı fiziki aktivite yapılmamalıdır. Sıcağa doğrudan maruz kalınmamalı, nemli ortamlardan uzak durulmalıdır. İftar sonrası yürüyüşler yapılmalıdır. Özellikle iftarda fazla yemek yemekten kaçınılmalıdır. Aşırı tuzlu, yağlı ve baharatlı, yüksek kalorili yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Sahurda ise lifli, uzun süre tok tutan besinler tercih edilebilir. Gazlı içecekler tüketilmemelidir. Sebze yemekleri, nohut, mercimek, yumurta, peynir ve süt tercih edilebilir."



İSTANBUL(AA) -

