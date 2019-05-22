Osmanlı tarihinin en önemli savaşlarından "93 Harbi"nde genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla gönüllerde taht kuran, Türk kadınının kahramanlığının simgesi olan Nene Hatun vefatının 64. yılında saygı ve minnetle anılıyor.
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