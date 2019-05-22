Adana'da asayiş uygulaması

Adana'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ikisi kurusıkı toplam 4 tabanca ile 3 tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi, 27 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde uygulama yaptı.

Uygulamada, 7 bin 667 genel bilgi toplama (GBT) sorgulandı, 2 bin 420 araç kontrol edildi, 24 araca 6 bin 57 lira para cezası uygulandı.

Birer çalıntı motosiklet ve elektrikli bisikletin bulundu ve 4 araç trafikten men edildiği uygulamada, ikisi kurusıkı toplam 4 tabanca ile 3 tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi, 27 aranan şahıs yakalandı.

Dilencilik yaptığı tespit edilen 11 çocuk ailelerine, 3 çocuk ise yuvaya teslim edildi, dilencilik ve satıcılık yapan yaşı büyük 8 kişiye ise işlem yapıldı.



ADANA (AA) -

