ISPARTA OBM BÜLTENİ

Kalite ve Standarda Yönelik Eğitimler Isparta, Dinar, Burdur ve Gölhisar’da Tamamlandı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Bucak, Eğirdir ve Sütçüler İşletmelerine müteakip; Isparta, Dinar, Burdur ve Gölhisar İşletme Müdürlüklerinde ayrı ayrı programlar halinde gerçekleştirilen 2020 yılı kaliteye yönelik endüstriyel orman emvali üretimi tatbikatları tamamlandı.Arazide yapılan tatbikat programlarına Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ile birlikte Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırm, Isparta, Dinar, Burdur ve Gölhisar İşletme Müdürlüklerinde görev yapan İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları, üretim faaliyetlerinde görevli personeller ve kooperatif başkanları katıldı.Bölge Müdürlüğümüz İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım tarafından; üretimle ilgili uyulması gerekli iş güvenliği, yüksek kalitede orman emvali üretme kuralları, görülen eksiklikler ve uyulması gerekli kurallar anlatılarak, karşılıklı değerlendirme şeklinde tatbikat yapıldı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy yaptığı konuşmalarda, “Teşkilat olarak ormanlarımızı korumak, verimli hale getirmek ve dinamik halde devamlılığını sağlamak için gençleştirme ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarla orman köylüsü vatandaşlarımıza ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Üretimi yapılan orman emvallerinin en yüksek kalitede gerçekleştirerek, ülke ekonomisine daha fazla katkıyı sağlamak için iş hayatımızda en fazla mesai ve enerjiyi bu alanda harcayarak çalışıyoruz.” dedi ve Damga, boylama, mesaha, nakliyat ve piyasa taleplerini esas alarak kaliteli emval üretimine önem verilmesi konularında dikkat edilmesi gerekli hususları belirtip, her sart ve ortamda görev yapan tüm çalışanlara teşekkür edip, 2020 yılında da sağlıklı, huzurlu, başarılı çalışmalar diledi.