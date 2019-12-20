Isparta Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı

Isparta Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı
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Isparta Düğün Salonları
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Düzenlendi

Isparta’da önemli ölçüde tarımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin ve değerlendirilmesinin güçlendirilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) destekleriyle “Değer Zinciri Modeli Geliştirilmesi” çalıştayı Hilton Garden Inn Isparta otelinde düzenlendi. Çalıştaya; Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, FAO Temsilcisi Fazıl Düşünceli, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Temsilcisi Mehmet Aydınbelge, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ile tıbbı ve aromatik bitki sanayisinde faaliyet gösteren iş insanları katıldı. Borsamızı temsilen ise Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak katıldı.
Çalıştayla birlikte hâlihazırda Isparta’da yetiştirilen gül ve lavanta özelinde üretim, pazarlama ve turizm alanlarında ortaya konan çalışma sisteminin daha da geliştirilmesi ve ortaya çıkan ürünlerin değerinin artırılması stratejileri görüşüldü. Bu kapsamda çalıştayda, FAO Danışmanı Nejat Doğan tarafından paydaş analizi sonuçları ve fizibilite çalışmalarının sunumu gerçekleştirilerek değer zincirindeki riskler ve potansiyeller katılımcıların görüşleri eşliğinde değerlendirildi.
Çalıştaydaki açılış konuşmasında çalıştayın başta Isparta olmak üzere çevre iller içinde çok önemli olduğunun altını çizen ve projeyi çok önemsediklerini aktaran Vali Ömer Seymenoğlu, “FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü ‘Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Değerlendirilmesi’ projesinin asıl amacı kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı orada tutabilmek. Bunu yapabilmemiz için de kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza tarım ve hayvancılığın yanında ek gelir sağlayabilmek. Aksi takdirde köyden kente göçün önüne geçmemiz mümkün değil. O yüzden bu proje bizim için çok çok önemli. Köy ve ilçe ziyaretlerimde benim yaşadığım bir şey var: Kırsaldaki insanımız mutluysa emin olun şehirler de mutlu. Kırsaldaki insanımızı mutlu etmek için elimizden geldiğince onları desteklememiz ve ek gelir sağlamamız lazım. Köylerimizi ihmal etmememiz lazım.” dedi.
Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette yapılan sunumda dikkatini çeken “Ekolojiden Ekonomiye” sözünün bu çalıştayın amacıyla birebir örtüştüğünü belirten Vali Seymenoğlu, “Tıbbı ve aromatik bitkileri biz ekonomiye nasıl kazandıracağız. Bu felsefeyle çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bu yıl gül ve lavantada yaklaşık 1 Milyon misafir ağırladık. Gül ve lavantanın bu bakımdan bizler için önemi büyük. Kırsal kalkınmada bu turizm faaliyetleri bize çok büyük katkı sağladı. Bunun için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Vali Seymenoğlu son olarak tıbbi aromatik bitkilerin, kozmetik sektörü başta olmak üzere, takviye edici gıdalarda ve ilaç sektörünün çok alanında kullanıldığının altını çizerek çalıştayla birlikte tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye daha hızlı kazandırılacağını söyledi.
Değer Zinciri Modeli Geliştirilmesi Çalıştayı ile gül ve lavantanın uluslararası ticaret kurallarına uygun, çiftçiden tüketiciye ve ihracat pazarına kadar standardizasyonunun güçlendirilmesi için hedeflenen çalışmalar ise şöyle:
İhracata yönelik ulusal politika uygulamalarını, kalite güvencesini ve standardizasyon konularını da içerecek şekilde pazar koşullarının uluslararası ticaret bakış açısıyla gözden geçirilmesi. Seçilen tıbbi ve aromatik bitkiler için hasat ve hasat sonrası pazarlama süreçlerini iyileştirmek için, özellikle Isparta’da gül üretimi yapan pilot alanlarda, ihtiyaç ve SWOT analizlerinin yapılması. Ürünlerin ticaretinde, hedef uluslararası pazardaki ticari fırsatları arttırmak için stratejilerin geliştirilmesi. Rekabet edebilirliği arttırmak amacıyla işleme, paketleme ve depolama birimleri oluşturulması için fizibilite çalışmalarının yapılması.
 
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(Kaynak: Isparta Valiliği)
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