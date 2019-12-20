MAKÜ’de Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi Verildi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve SQR Akademi iş birliğinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi semineri düzenlendi.Veteriner Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi seminerine SQR Akademi Kalite Sistem Sorumlusu Rukiye Adbay konuşmacı olarak katıldı.Kalite kelimesinin anlamına ve sistemdeki yerine önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Adbay, ISO 22000 belgesi, gıda zincirinde "çiftlikten tabağa" tüm kurumları kapsayan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gereklilikleri ve iç tetkikleri hakkında bilgiler verdi.Kalite yönetim sisteminin faydaları ve katkılarına değinen Adbay, prensiplerinin müşteri odaklı liderlik iyileştirme olduğunu vurguladı. Adbay, sistemin şartlarından liderlik risk temelli düşünmenin önemini de dile getirdi.Konferans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Hulusi Dinçoğlu’nun SQR Akademi Kalite Sistem Sorumlusu Rukiye Adbay’a teşekkür belgesini vermesiyle son buldu.