- Tunceli’de öldürülen kırmızı listedeki teröristlerden Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın 24 yıl önce şehit ettiği 6 öğretmenden Metin Kaynar’ın ailesi rahat bir nefes aldı. Şehit anne ve babası, 24 yıl geçmesine rağmen peşini bırakmayan devletin, oğlunu şehit eden teröristi öldürmesiyle biraz da olsa içlerinin rahatladığını söyledi.Olay, 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent’te meydana geldi. 6 öğretmen, terör örgütü PKK tarafından lojmanlarından çıkarılıp kurşuna dizilerek şehit edildi. Önceki gün ise Tunceli'nin Pülümür kırsalında vatandaşların ihbarıyla tespit edilen terör örgütü PKK’lı 10 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasından bulunan 4 milyon TL ödüllü kırmızı listede aranan Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban isimli teröristin 6 öğretmen ve 9 korucunun şehit edilmesi olaylarında da yer aldığı ortaya çıktı.Şehit edilen öğretmenler arasında Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuklu Osman Kaynar (91) ve Zeynep Şen’in (78) oğulları olan askeri öğretmen Metin Kaynar da bulunuyordu. Oğulları Metin Kaynar’ın katilinin öldürüldüğü öğrenen baba Osman Kaynar, 24 yıl sonra da olsa oğulları Metin’i şehit eden teröristin öldürülmesinin acılarını bir nebze de olsa azalttığını söyledi.Oğlu Metin’in cana yakın, insancıl olduğunu, semtte uğramadığı insan olmadığını söyleyen baba Osman Kaynar "Takdir ilahi böyleymiş. Böylece kendimizi avutuyoruz. Kendisi Bozova’da okudu, Korkuteli Lisesinden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji mezunuydu. İmtihan vererek Tunceli’ye tayin ettiler. Darıkent nahiyesinde görev yaparken şehit edildi. Kendisi bir araba alarak bizlere bıraktı. Ben kullanıyordum. Metin’imi hatırlayınca da tarlaya giderek orada çapa yaparak ağlayıp içimi atıyorum"” dedi.Oğlunu şehit eden teröristin fotoğrafını gördüğünü dile getiren baba Osman Kaynar, "Oğlum artık geriye gelmeyecek. Oğlumu şehit eden terörist 24 yıl sonra yakalanmış ve öldürülmüş. Allah onları daha da beter etsin diyorum. Biraz içimiz rahatladı, o da cezasını çekti. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 24 sene geçti ama ne kadar zaman geçerse geçsin devamlı geleceğini düşünüyoruz. Mukadderat diyelim. Teröristsin öldürülmesi oğlumun acısını biraz olsun rahatlattı" dedi.Oğlunun şehit edilmesinin acısını ölünceye kadar yaşayacağını ifade eden anne Kıymet Kaynar ise "Metin'imizle her zaman her zaman gurur duyuyorum. Onu şehit eden belasını buldu. Artık Metin’im rahat uyuyacak" dedi.Baba Osman Kaynar ve Kıymet Kaynar, oğullarının mezarını ziyaret ederek dua etti.İHA