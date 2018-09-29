Muratpaşa’da Karadeniz rüzgarı

Muratpaşa’da Karadeniz rüzgarı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Muratpaşa’da Karadeniz rüzgarı   
 
- Muratpaşa Belediyesi’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler’in 5’inci gününde Karadeniz rüzgarı esti.   
  Muratpaşa Belediyesi’nin, düzenlendiği 4’üncü Yöreler Renkler Festivali, Karadeniz gecesiyle devam etti. Karadeniz’in kıvrak halk oyunlarının yeniden yorumlandığı dans gösterisiyle başlayan ve Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliğindeki geceye aslen Rize Çayelili olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu’yla birlikte katıldı. 
 
  Barış, dostluk ve kardeşlik festivali 
  Başkan Uysal, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve Pazar günü sona erecek Yöreler Renkler Festivali’nde her gecenin Türkiye’nin farklı bir bölgesine ayrıldığını söyledi. Bununla birlikte Ukrayna ve Rusya’dan gelerek Antalya’nın bir parçası olmuş kültürlerin de festival sahnesinde yerini aldığını belirten Başkan Uysal, “Bugün ise Karadenizli Antalyalıların,  Antalyalı Karadenizlilerin günü. Yöreler Renkler Festivalimiz, Türkiye’mizin hemhal olmasına, tasada ve kıvançta bir ve beraber olmasına, sevgide, barışta, kardeşlikte buluşmasına katkı sağlayarak yolunda emin adımlarla yürüyor” diye konuştu. 
 
  “Bu memleket bizim” 
  Başkan Uysal, Nazım Hikmet’in “Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim” dizesiyle başlayan ‘Davet’ şiirini okuyarak devam ettiği konuşmasını “Yurtta barış dünyada barış' diyen, 'Kendiniz için değil sadece millet için çalışınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz” şeklinde tamamladı. 
  Vali Münir Karaloğlu ise Antalya’nın Türkiye’nin 7 bölgesinden ve Dünyanın farklı 81 ülkesinden 100 bine yakın insanını bir arada yaşadığı metropol bir kent olduğunu söyledi. “Antalya, Türkiye’nin vitrini, Dünyaya açılan penceresi” diyen Vali Karaloğlu, “Hepimiz Antalyalıyız. Nereden gelmiş olursak olalım buradaysak, işimiz buradaysa, çocuklarımız burada okula gidiyorsa, hepimiz geldiğimiz bölgeyi ve kültürünü unutmadan Antalyalıyız. Köklerimizi muhafaza edeceğiz ama yaşadığımız şehirlere de entegre olacağız. Yöreler Renkler Festivali’nin buna hizmet ettiğini düşünüyorum ve Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal’ı kutluyorum” diye konuştu. 
  Konuşmaların ardından Yöreler Renkler Festivali’ne katılan Karadeniz dernekleri sahneye davet edildi, Vali Karaloğlu ve Başkan Uysal birlikte dernek yöneticilerine plaketlerini takdim. 
  Yöreler Renkler Festivali’nde Karadeniz kültür gecesi, Karadeniz müziğinin güçlü sesi Selçuk Balcı konseriyle devam etti. 
 
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İHA
                                         
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