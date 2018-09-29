- Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) Başkanı Anna Arzhanova, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer’i ziyaret etti.Uluslararası Serbest Dalış ‘Kaş Başka’ Open Yarışları ve Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası öncesi CMAS Başkanı Anna Arzhanova, Belediye Başkanı Halil Kocaer’i ziyaret etti. Ziyarette Arzhanova, Kaş’ta yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, organizasyonda yarışacak tüm sporculara başarı diledi.Kocaer ise bu önemli organizasyonun ilçede yapılmasının büyük onur olduğunu ifade ederek, şampiyonayla Kaş'ın sualtı zenginliğinin bir kez daha dünyaya tanıtılacağını belirtti.Ziyaret sonunda Kocaer, Arzhanova’ya teşekkür ederek plaket sundu.TSSF 2. Uluslararası Serbest Dalış ‘Kaş Başka’ Open Yarışları ve CMAS 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Kaş’ta yapılacak.İHA