Dolmuşta kaybolan cüzdan araç içi kamera sayesinde bulundu

Dolmuşta kaybolan cüzdan araç içi kamera sayesinde bulundu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Dolmuşta kaybolan cüzdan araç içi kamera sayesinde bulundu   
  - Antalya’da dolmuşta içinde 700 Euro ve 10 bin lira olan cüzdanı kaybolan spor eğitmeni cüzdanı ve cüzdanı alan hırsıza araç içi kameraları sayesinde ulaştı   
 
 - Antalya’nın Korkuteli ilçesinde dolmuşta içinde 700 Euro ve 10 bin lira olan cüzdanı kaybolan spor eğitmeni Burcu Sargın, cüzdanına ve cüzdanı alan hırsıza Büyükşehir Belediyesi’nin araç içi kameraları sayesinde ulaştı.   
  Korkuteli ilçesi’nde içinde 700 Euro ve bankadan yeni çektiği 10 bin lira kredi parası bulunan Burcu Sargın cüzdanını şehir içi dolmuşta koltukta unuttu. Araçtan indikten bir süre sonra durumu fark eden Sargın, şoföre ulaştı. Cüzdanın koltukta olmadığı görüldü. Bunun üzerine Burcu Sargın,  araç içi kamera görüntülerine ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Talihsiz kadınla ilgilenen Büyükşehir Belediyesi personeli, kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Burcu Sargın ve eşi indikten sonra dolmuşa binen bir erkeğin cüzdanı fark ederek, arka cebine koyduğu görüldü. Burcu Sargın, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayetçi oldu. Şahıs, bir gün sonra üzerinde cüzdanla birlikte yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Cüzdandaki paranın büyük bölümünün de cüzdanda olduğu görüldü. Cüzdan ve paralar Burcu Sargın’a teslim edildi. 
  
 Araç kamerasından tespit edildi 
  Araç içi kamera görüntüleri sayesinde cüzdanına bir günde kavuşmanın sevincini yaşayan Burcu Sargın, “24 Eylül Pazartesi günü ders için Korkuteli’ne gelirken şehirler içi dolmuşa binmiştim. Cüzdanı orada düşürmüşüm ve şahıs da orada almış cüzdanımı. Hemen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı’na durumu bildirdik. Onlar da hemen araç içi görüntüleri bulup polis ekiplerine intikal ettirdiler. Polis ekipleri de hemen harekete geçti ve şahıs bir gün sonra yakalandı. Bu kadar çabuk şahsın yakalanabileceğini düşünmüyordum çok şaşırdım ama araçların içerisinde kamera kayıtlarının olması ve herkesin seferber olup ilgilenmesi sonucu cüzdanıma kavuştum. Cüzdanımda maddi yönden ciddi bir miktar para ve kimliklerim vardı. Cüzdanı alan şahsı görüntülerde izleyince şaşırdık öyle bir insan olacağını tahmin edemezdik. Buranın yerlisi olsa mutlaka cüzdanı bulsa yetkili kişilere teslim ederdi. Kameraların olması bizim için bir avantaj oldu” diye konuştu. 
  Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Kemal Istık da araç içi kamera sistemi ile bu tür adli olaylarda zan altına girmekten kurtulduklarını belirterek, “Bizler için paha biçilemez bir uygulama” ifadesini kullandı. Istık, “Araçlarımıza yerleştirilen kamera sistemi ile kısa bir süre önce otobüsümüzde yaşanan hırsızlık olayını çözdük ve vatandaşın cüzdanını bulabildik. Eğer araç içi kamera olmasaydı, belki bu tür yaşanan adli olaylarda suç bizlere kalabilirdi, vebal altında kalabilirdik. Bu uygulamadan hem şoför esnafı hem de vatandaşlar çok memnun” dedi. 
 
  Cüzdanın alınma anı kameralarda 
  Öte yandan, araç içi kamerada ise spor eğitmeni Burcu Sargın’ın en arkada eşi ile birlikte oturduğu ve bir arkadaşı ile konuştuktan sonra elindeki cüzdanı koltuğun üzerine bıraktığı ve daha sonra dolmuştan indiği gözüküyor. Dakikalar sonra dolmuşa binen bir kişi arkasında bulunan koltuktaki cüzdanı fark ediyor ve arka koltuğu geçiyor. Cüzdanı arka cebine koyan şüpheli daha sonra tekrar ilk oturduğu koltuğa geçtikten sonra dolmuştan iniyor. 
 
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İHA
                                         
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