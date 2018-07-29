- Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın coğrafi tescilli lezzetlerinden piyaz ve cevizli kabak tatlısını Rusya’ya taşıyor. 10-12 Ağustos’ta Moskova’da 2’ncisi düzenlenecek Türkiye Festivali’nde Muratpaşa Belediyesi, her iki Antalya lezzetinin Rusça tariflerinin yazılı olduğu mutfak önlüklerini ve tarif kartlarını Rus konuklara hediye edecek.Muratpaşa Belediyesi’nin UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturduğu ve 11-14 Ekim tarihlerinde 3’üncüsünü düzenleyeceği Kaleiçi OldTown Festivali tanıtım maratonuna Rusya’dan başlıyor.Moskova’da, 10-12 Ağustos’ta 2’ncisi düzenlenecek Türkiye Festivali’nde Muratpaşa Belediyesi, hem Rus konuklarını ekim ayındaki festivale davet edecek hem de Antalya’nın eski kent merkezi Kaleiçi’yle birlikte kentin geleneksel lezzetlerini tanıtacak.Krasnaya Presnya Parkı’nda 3 gün devam edecek ve 150 binden fazla konuğun beklendiği festival için Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın coğrafi tescilli tadı özel taratorlu piyaz ve onun ayrılmaz lezzeti tahinli cevizli kabak tatlısı için özel bir hazırlık yaptı. Her iki geleneksel Antalya lezzetinin Rusça tariflerinin yazılı olduğu mutfak önlükleriyle birlikte tarif kartları hazırlandı. Hazırlanan bu hediyelik ürünler fuar süresince dağıtılacak.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi’nin tam da turizmin deniz-kum-güneş üçlüsü dışında yeni açılımlar bulmaya çalıştığı dönemde Antalya’nın sahip olduğu en önemli değer olduğunu vurguladı.Bu çerçevede, Muratpaşa Belediyesi olarak, Kaleiçi’nin tanıtımı için gerek ulusal gerekse uluslararası turizm fuarlarında etkin bir kampanyayı sürdürdüklerini belirten Başkan Uysal, bu çalışmalardan birinin de Moskova’da 2’ncisi düzenlenecek Türkiye Festivali olduğunu söyledi. Ekim ayında gerçekleştirilecek Kaleiçi OldTown Festivali’nin bu yıl onur konuğu ülkesinin Rusya olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, Rusya’da gerçekleştirilecek tanıtım kampanyasının bu nedenle ayrıca önemli olduğunu kaydetti.İHA