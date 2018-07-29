İnternetten 10 aylık diye aldığı köpek 4 yaşında ve kalp hastası çıktı

İnternetten 10 aylık diye aldığı köpek 4 yaşında ve kalp hastası çıktı
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  - İnternetten 10 aylık diye aldığı köpek 4 yaşında ve kalp hastası çıktı 
  - Genç kadının kalp ritim bozukluğunu tedavi ettirdiği Richie ismini verdiği Pomeranian cinsi köpeği akciğer kanamasından öldü   
  - Duha Sena Oskay:   
  - “Ölürken bile gülüyordu”   
 
- Antalya’da internetten 10 aylık diye aldığı Pomeranian cinsi köpeğin 4 yaşında ve kalp hastası olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran Duha Sena Oskay, ‘Richie’ ismini verdiği köpeğini akciğer kanamasından kaybedince dünyası karardı. Konuyla ilgili yasal süreci köpeği aldıktan 4 ay sonra başlattığını söyleyen Oskay, "Ölürken bile gülüyordu” diyerek gözyaşı döktü.  
  Antalya'da Uluslararası İlişkiler Uzmanı Duha Sena Oskay, geçtiğimiz sene Mayıs ayında internet üzerinden Pomeranian cinsi bir köpek satan kişiyle iletişime geçerek, köpeği satın aldı. Oskay, 10 aylık olduğu belirtilen köpeğin önce 4 yaşında olduğunu, sonra dişlerinin çürük olduğunu ve kalp hastası olduğunu öğrendi. Köpeğin sağlık durumunu öğrendikten sonra satın aldığı kişiye geri vermeyi düşünmeyen Oskay, ‘Richie’ adını verdiği köpeği için gerekli tedavileri aksatmadan yaptırdı. Oskay, veteriner hekimlerin tedavisi sonrası köpeğinin kalp ritim bozukluğu tam düzeldi derken bir müddet sonra akciğerlerinde sorunlar yaşamasıyla bir şok daha yaşadı. Ailenin bir ferdi olarak gördüğü köpeğiyle birlikte uyuyan, yemek yiyen, yürüyüş yapan Oskay, Richie ile son olarak beraber tatile çıktı ancak bu onların son tatili oldu. Tatil dönüşü Richie fenalaşarak, nefes alışverişlerinde düzensizlikler oluştu. Durumu fark eden Oskay, köpeği hemen veterinere götürdü. Tedavi altına alınan Richie, akciğer kanamasından hayatını kaybetti. 
  Geceleri onsuz uyuyamadığını, Richie’in evin neşesi olduğunu ifade eden Duha Sena Oskay, hayattayken ona bir bebeğe bakar gibi baktıklarını dile getirdi. Evlerinin yanında bulunan parkta Richie’in en sevdiği ağacın önünde köpeğinin fotoğraflarına bakarken gözyaşlarını tutamayan Oskay, Richie’yi aldıktan sonraki süreci de gözyaşlarıyla anlattı. 
 
  “3 ayda bir hep veterinere gidiyorduk” 
  Richie’in aileye 1 yıl önce katıldığını belirten Oskay, köpeğinin durumunun kötü olduğunu anladığında tedavi sürecini başlattığını ifade etti. Oskay, “Ankara Veterinerlik Fakültesinde kalp hastası olduğu teşhisi konuldu. Ondan sonra başka bir süreç başladı. Evimizde geçirdiğim zaman ve veterinerde geçirdiğimiz zaman. Biz mutlu zamanlarımızla, sevgimizle ayakta tutmaya çalıştık. O da sevgisiyle bize cevap verdi. Ama 3 ayda bir hep veterinere gidiyorduk. Direniyordu, bir şekilde cevap vermeye çalışıyordu. Hissediyorduk diğer köpeklerden çok farklıydı. Hasta olduğunu fark ediyordu ama belli etmemeye çalışıyordu” dedi. 
  Pomeranian cins köpeklerin üretiminin durdurulması gerektiğini söyleyen Duha Sena Oskay, bu köpeklerin ölmek için doğduğunu öne sürdü. Çevresinde aynı cins köpeklerin çeşitli sağlık sorunları yaşadığını belirten Oskay, “Pomeranian cins köpeği olanlara sordum. Onlar da köpeklerinin değişik rahatsızlıkları olduğunu söyledi. Türkiye’de bu köpeklerin satışının durdurulmasını istiyorum. Biz Türk halkı olarak çok hassasız, çabuk bağ kuruyoruz. Ölmek için doğan yavruların üzerinden rant kuruyorlar. Ben böyle insanların ülkede barınmasını istemiyorum” diye konuştu. 
  Richie hasta olduğundan dolayı günde sadece 1 defa parka çıkarabildiğini ifade eden Oskay, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
  “Bu ağacı severdi. Otururduk, ben kitap okurdum, o da dinlenirdi. Birlikte denize giderdik. Çok güzel anılarımız oldu. Ben mutluydum, onu da mutlu yaşattım. Son günlerinde mutlu gitti. Onu çoğu zaman sevgimle hayata döndürdüm. Ama Allah benden daha çok seviyormuş, onu yanına aldı. Acım daha çok taze. Bu parka gelemiyorum ama gelmek istiyorum. Bana onu hatırlatıyor. Bu parkta köpeğiyle gezen insanları görünce onu çok daha fazla özlüyorum.“ 
  Richie’in ölmeden önce kalbinin veterinerler sayesinde yavaş yavaş düzelmeye başladığını aktaran Oskay, “En azından kalbini stable hale getirmişlerdi. Ama hasta olduğu için Antalya’nın sıcak havasına dayanamadı, yavrumu kaybettim. Ölmeden 2 saat öncesine kadar gülüyordu, ölürken bile gülüyordu” dedi. 
 
  “Hukuki süreç devam ediyor ama benim acımı silemeyecek” 
  Konuyla ilgili yasal süreci Richie'ye aldıktan 4 ay sonra başlattığını anlatan Oskay, “Richie'yi satın aldığım kişi yavrumu geri almak istedi. Ama ben asla düşünmedim. Richie’le duygusal bağ kurmuştum. Özellikle hasta olduğunu öğrendiğimde geri veremezdim, akıbetini bilemezdim. Kişi bana hiçbir şekilde dava açmamamı, hayvanla bağ kurmamam gerektiğini ve yenisini vereceğini söyledi. Kendisiyle bağlantı kurmuyorum. Hukuki süreç devam ediyor. Hukuki sürecin bana getirdiği bir şey olmaz. Acımı silemeyecek. İlahi adalete güveniyorum. Bu yavruları rant olarak pazarlayan insanlara Allah gereken dersi verecektir” şeklinde konuştu. 
  Köpeğini ailenin bir ferdi olarak gördüğünü ifade eden Oskay, “Benim dedem, anneannem hayvanlarla içli dışlı değildi. Ama Richie onlara bile kendini sevdirdi. Dedem Richie'yi kendi yemek yediği kaşıkla beslerdi. Konuşurduk, dertleşirdik. Akıllı bir çocuktu. Evimizde neşe kaynağıydı. Şimdi evimizde neşemiz bitti” dedi. 
  Oskay, hukuki sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi. 
 
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İHA                              
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