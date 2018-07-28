- Antalya’da paket servis elemanı kılığına girip bir eskortun evine giren 4 kişi, silah ve bıçak zoruyla eskort kadının 700 TL parasını ve cep telefonunu gasp etti.Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü 04.00 sıralarında Hurma Mahallesi 276 sokaktaki A. Ç. isimli bir eskortun evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. Ç., gece saatlerinde marketten telefonla alkol ve sigara istedi. Siparişin ardından paketçi kılığına girmiş 4 kişi, A. Ç.’nin zilini çaldı. Marketten istediği malzemelerin geldiğini düşünen ve kapıyı açar açmaz karşısında 4 kişiyi gören A. Ç. neye uğradığını şaşırdı. İddialara göre ise şüpheliler, A. Ç.’yi içeriye doğru saçından sürükleyerek koltuğun üzerine oturttu ve tabanca ile bıçakla korkuttu. Ardından koltuğun üzerinde bulunan 700 TL ve A. Ç.’ye ait cep telefonunu alan şüpheliler, evden hızla uzaklaştı.Olay sonrası şoka giren A. Ç., polisi arayarak yardım istedi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şüphelilerin M. E., Ş. G. ve 18 yaş altındaki S. A. ile S. E. olduğunu tespit eden ekipler, şahısların Adana’dan tatil için Antalya’ya geldiğini ve eskortluk yapan A. Ç.’nin ikametinin hemen alt katında oturduğunu tespit etti.Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden M. E. ve Ş. G., Gasp Büro Amirliği, yaşı küçük olan S.A. ile S. E. de, Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA