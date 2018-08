- Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi’nde Ağustos ayında her hafta bir mezarlıkta yemek verme geleneği 350 yıldır yaşatılıyor.Değirmenlik Mahallesi'nde "Mezarlık Yemekleri" olarak adlandırılan Yörük geleneği, her yıl Ağustos ayında gerçekleştiriliyor. Mahallelinin yardımlaşarak katkıda bulunduğu yemek geleneğinde, her hafta cumartesi ya da pazar günleri aşçılar tarafından büyük kazanlarda kavurma, bulgur pilavı ile palize tatlısı pişiriliyor. Öğle namazının ardından ise kazanlarda kaynayan yemekler indirilerek dua edilip, katılanlara ikram ediliyor. Bu yılki ilk yemeğe, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.Değirmenlik Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yılmaz, 30 yıldır dernek başkanlığı yaptığını ifade ederek, mahallede "Erenler", "Yeni Mezarlık", "Türbiye" ve "Medrese" adlarında 4 mezarlık bulunduğunu ve geleneğin buralarda yaşatıldığını söyledi. Yılmaz, "Mezarlık yemekleri olarak adlandırılan anane, her yıl ağustos ayında yapılır. Bu, bir yörük geleneğidir. Geleneğimiz 350 yıla dayanıyor. Bu ay, her hafta mahallede bulunan dört türbenin birinin çevresinde yemek verilir. Yemekler sıraya konulur. Yemeklere, Değirmenlik Mahallesi halkı yardımlaşarak katkıda bulunur" dedi.Önceden yemeklerde dışarıdan kimsenin çağrılmadığını bildiren Yılmaz, "16 yıldır Akseki'nin tüm mahalleleri etkinliğe davet ediliyor. Atalarımız burada bu geleneğini sürdürdüğü için burada devam ediyoruz. Mezarlığın boş olan bölümünü ayırdık. Yemek sonrası hatimler yapılıyor. Dualar ediyoruz. Burada 2 binden fazla misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Bu ikramlar için her yemekte 15 keçi kesiyoruz. 2 binden fazla misafirlere yemek veriyoruz" sözlerine yer verdi.Bir yemekte 15 keçi kesildiğini kaydeden aşçı Nail Özen, keçileri bir gün öncesinden etin dinlenmesi için kestiklerini ifade etti. Özen, "Daha sonra komşularımıza ilan ederiz. Komşularımız bu etleri kıyar. 4 büyük kazan et, 2 büyük kazan 70 kilogram bulgur pilavı yapılmıştır. Ayrıca köyün meşhur olan undan ve şekerden yapılan palize tatlısı yapıyoruz. Köyümüzde kadın erkek herkes yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.İHA