- Isparta Belediyesi tarafından Bağlar Mahallesi’nde içme suyu alt yapısı yenilenirken, tüm çalışmalar sonunda yapılacak asfaltın 1 aya kadar tamamlanması öngörülüyor. Mahallede çalışan personelini ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Çocuklarımıza, arkadaşlarımıza Allah güç kuvvet versin. Isparta Belediyesi yaz demeyip, kış demeyip büyük bir özveri ile çalışan ekip haline geldi. Arkadaşlarımdan memnunum” dedi.Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa devam ettirdiği mahallelerden, Bağlar Mahallesi’ndeki sokak bazlı çalışmalarda içme suyu hatları yenilenirken, kanalizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bağlar Mahallesi’nde yaklaşık 1 ay içerisinde asfaltıyla yenilenmiş yüzüyle çalışmaların tamamlanacağı açıklandı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın Bağlar Mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bağlar Mahallesindeki altyapıda büyük sorunların bulunduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, altyapının gelecek seneleri kaldıramaz halde olduğunu, miadı dolmuş, çürümüş hatların yenilendiğini belirtti. Yaptıkları çalışmalar sırasında sağlığa zararlı hatların da tespit edildiğini bunların da yenileri ile değiştirildiğine vurgu yapan Başkan Günaydın, “Bağlar Mahallesinde her sokakta çok titiz bir altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Burada da altyapı noktasında adeta bir savaş veriyoruz. Böyle bir sorunla Turan Mahallesinde de karşılaşmıştık. Bağlar Mahallesinde de sağlam, kaliteli bağlantılar yapılıyor. İki, üç günde yapılacak çalışmayı bizler saatler içerisinde tamamlıyoruz. Bu mahallemizin bir aya kadar altyapısı yenilenecek ve asfaltı bitirilmiş olacak. Bu çalışma hızı bize aylar kazandırıyor. Bu hız bize zaman ve dolayısıyla da para kazandırıyor” dedi.Kışın soğukta, içinde bulunduğumuz bu yaz ayı sıcaklarında büyük bir özveri ile çalışan belediye personeline de teşekkür eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu sıcak mevsimde işçilerimiz, ustalarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Gayretlerini hiç esirgemiyorlar. Kazandıkları parayı çok helal ettiriyorlar. Bütün çalışan arkadaşlarımıza, özellikle çukur içerisinde kürek sallayan arkadaşlarımıza, şoförlerimize, teknik ekibimize, müdür ve başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, arkadaşlarımıza Allah güç kuvvet versin. Isparta Belediyesi yaz demeyip, kış demeyip büyük bir özveri ile çalışan ekip haline geldi. Arkadaşlarımdan memnunum” görüşlerinde bulundu.İHA