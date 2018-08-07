- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Arık Caddesi üzerinde yol yenileme ve asfalt çalışmaları gerçekleştirecek. Bu kapsamda Arık Caddesi 8 Ağustos Çarşamba (Yarın) bir haftalığına trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yolları kullanabilecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Muratpaşa İlçe sınırları içerisinde bulunan ve Recep Peker Caddesi ile Tınaztepe Caddesi arasında kalan Arık Caddesinde yol yenileme ve asfalt çalışmaları yapacak. Bir hafta sürecek çalışmalar kapsamında Arık Caddesi 08.08.2018-14.08.2018 tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak. Vatandaşların mağdur edilmemesi ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından uygulama aşamalarında vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları gerektiğine dikkat çekildi. Sürücülerin çalışma süresi boyunca alternatif güzergahları kullanabileceği bildirildi.İHA