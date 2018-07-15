- Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki ayrı yerde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.İlk yangın, Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Şiddetli Rüzgar nedeniyle yakında bulunan ormanlık alana sirayet eden yangına 21 adet arazöz 132 yangın işçisi 4 söndürme helikopteri 1 Amfibik uçak bir idare helikopteri ve 3 adet dozer ile müdahale edildi. Yangın sonucunda yaklaşık 6 hektarlık kırsal alan ve 2 hektarlık ormanlık alan ile bazı seralar zarar gördüğü bildirildi.yangın,yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı.Öte yandan, Uzunkale merkez mevkisinde ormanlık alanda başlayan yangın da kısa sürede kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ettiği bildirildi.İHA