Antalya'da on binler darbeye karşı yürüdü

Antalya'da on binler darbeye karşı yürüdü
TÜRKİYE
G.Tarihi: 16.07.2018 00:57
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Antalya'da on binler darbeye karşı yürüdü   
  - Vatandaşlar, meydana serilen FETÖ afişini nefretle çiğnedi   
  - Antalya Valisi Münir Karaloğlu:   
  - "Hiç kimse yanılgıya kapılmasın. Hala emniyetimiz, adliyemiz, jandarmamız bu hain terör örgütünün kalan kalıntılarını temizlemek için çalışmalara devam ediyor"   
  - "Gaybubet evleri dediğimiz hala örgütün gizli evleri var"   
  - "Şuana kadar Antalya'da 2 bin 325 kişi tutuklandı, 43 şirkete kayyum atandı"   
  - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:   
  - "Bu milleti topla, tüfekle korkutacağını sanan hainler nasıl yanıldıklarını anladılar"   
  - "Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmayacağız"   
 
 - Antalya’da hain darbe girişiminin 2. yıldönümünde on binlerce kişi darbeye karşı yürüdü. Bayraklarını alıp 7’den 70’e meydanı dolduran Antalyalılar, saatlerce darbeye karşı olduklarını haykırdı. Meydanda vatandaşlara hitap eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hiç kimse yanılgıya kapılmasın. Hala emniyetimiz, adliyemiz, jandarmamız bu hain terör örgütünün kalan kalıntılarını temizlemek için çalışmalara devam ediyor. Gaybubet evleri dediğimiz hala örgütün gizli evleri var. Dünyanın neresinde olursa olsun, başta hain FETÖ olmak üzere tamamını tutup ülkemize getireceğiz, onları adalete teslim edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.   
  Antalya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ‘Milli İradeye Saygı Yürüyüşü’ düzenlendi. Darbe girişiminin 2. yıldönümünde ellerine bayrakları alan 7’den 70’e vatandaş yürüyüşe katılım sağladı. Turistlerin de izlediği ve bol bol fotoğraf çektiği yürüyüşün arıdan Yaklaşık 40 bin Antalyalı Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Vatandaşlar, meydana serilen ve üzerinde FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen ile diğer örgüt mensubu komutanların olduğu afişi de büyük bir nefretle çiğnedi.   
  Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. 
  Ardından Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlere seslenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, aynı coşkuyu görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.  15 Temmuz darbe gecesinden bu yana geçen 2 yılda devlet açısından uzun bir süre olmadığını kaydeden Vali Karaloğlu, ancak bu süre içerisinde Türkiye’de çok şeylerin değiştiğine dikkat çekti. Karaloğlu, “Bir daha o karanlık günleri yaşamayacağımız düzenlemeler oldu. Vesayetlerini tamamını bu millete, anayasaya değiştirerek, sonra seçimlerde bir daha gösterdi ve geri dönülmeyecek bir şekilde tarihin çöplüğüne gönderdi” dedi. 

  Vali Karalolu: “2 bin 325 kişi tutuklandı, 43 şirkete kayyum atandı” 
  FETÖ örgütüyle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirten Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
  “Hiç merak etmeyin bu terör örgütünü devletin bütün kurumlarından temizleyinceye kadar, arınıncaya kadar bu mücadele devam edecek dedik. Ediyor mu, evet. Mücadelemiz devam ediyor, bitmiş değil. Hiç kimse yanılgıya kapılmasın. Hala emniyetimiz, adliyemiz, jandarmamız bu hain terör örgütünün kalan kalıntılarını temizlemek için çalışmalara devam ediyor.  Şuana kadar 2 bin 325 kişi FETÖ dolayısıyla mahkemelerimiz tarafından tutuklandı. 43 şirkete mahkemelerimiz kayyum atanmasına ve TMSF’ye devredilmesine karar verdi. Gaybubet evleri dediğimiz hala örgütün gizli evleri var. Bir taraftan da yurt dışına kaçanlar var. Ancak devletimiz artık sadece Türkiye’de değil, hangi ülkede FETÖ’cü terörist varsa Türkiye’ye getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, başta hain FETÖ olmak üzere tamamını tutup ülkemize getireceğiz, onları adalete teslim edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” 

  Kontrollü darbe tepkisi 
  Son olarak sosyal medyada çıkan kontrollü darbe söylemlerine büyük tepki gösteren Karaloğlu, “Kim söylüyor bunu? Türkiye’den yurt dışından kaçmış, sosyal medya üzerinden milletin aklını bulandırmak isteyen teröristler. Siz hiç ölümün kontrollüsünü gördünüz mü? 65 tonluk tankın altına yatacak bir millet gördünüz mü? Önce vatanını milletini, yabancı gizi servislere satan hainler başaramayınca, fitne fesat çıkarmak için bu darbeye kontrollü darbe dedi. Bu kontrollü falan değil. Bu şehitlerimiz, gazilerimiz, milletimizin kahramanlıklarıyla durdurulmuş, milletimizi iç savaşa sürüklemek isteyen bir kalkışmaydı” diye konuştu. 

  Türel: “Bu milleti topla, tüfekle korkutacağını sanan hainler nasıl yanıldıklarını anladılar” 
  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de,  meydandaki muhteşem bir manzara ve coşku olduğunu söyledi. 15 Temmuz 2016’da ülke tarihinin en büyük ihanetlerinden birisiyle karşı karşıya kalındığını ifade eden Türel, “O karanlık günde TSK içerisinde FETÖ bir grup cuntacı askerler,  milletimizi ve milli iradeyi hiçe saydı ama vatanperver milletsever kahramanlarımız, askerlerimiz, polisimiz, hainlere geçit vermedi. Devletimizi, hükümetimizi ele geçirmeye hain bir darbe teşebbüsüydü ama milletimizi kararlı duruşu ve azimli mücadelesiyle amaçlarına ulaşamadılar. Tarihi nice kahramanlık dolu milletimiz, 15 Temmuz’da yeni bir destan yazarak darbecilere geçit vermedi. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir çağrısıyla tankların önüne çıkan bu milleti topla, tüfekle korkutacağını sanan hainler nasıl yanıldıklarını anladılar” dedi. 

  “Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmayacağız” 
  “O hainler vatan ve millet sevgisinin nasıl olduğunu bilmezler” diyen Türel, “Bu ülkenin inançlı vatansever insanları o hain kalkışmayı engellememiş olsaydı, inanın ülkemiz geri dönüşü olmayan bir karanlığa mahkum olacaktı. Bu milletin gücünü ve desteğini alan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananlar karşısında ülkemize yol göstererek ülkemizin kaderini değiştirdi. Onlar, halkımızdan unutulmayacak ders aldılar. Bugün de aynı dersi dünyaya verecek bir görüntü ortaya koyuyorlar.  Dünyada tankın altına yatan kurşunlara karşı göğsünü siper eden başka halk yoktur. Şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu. 
  Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  canlı olarak ekranlardan vatandaşlara seslendi. Erdoğan’ın konuşmasına Antalya halkı ise alkışlarla karşılık verdi. Ardından ise 15 Temmuzla ilgili il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve vatandaşlara ödülleri verildi. 
  Etkinliğe, Antalya Valisi Münir Karaloğlu,  MHP Antalya milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Garnizon Komutanı Tahir Savran, İl Jandarma Alay komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, siyasi partilerin temsilcileri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın ailesi, sivil toplum kuruluşları, dernek ve dernek temsilcileri ile on binlerce Antalyalı katıldı. 
 
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İHA
                                         
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