- Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı’nın çocuk ve gençler için açtığı yaz dönemi kursları yoğun ilgi görüyor. 13 farklı branşta eğitim alan 689 öğrenci sanat dolu bir yaz yaşıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı’nın yaz döneminde çocuk ve gençler için açtığı enstrüman kursları yoğun ilgi görüyor. Piyano, keman, bağlama gibi enstrüman kurslarının yanı sıra tiyatro, şan ve halk oyunları eğitiminin de yer aldığı kurslardan 689 öğrenci faydalanıyor. Kurslara başvuru yapan 7-35 yaş aralığında ki tüm Antalyalılar sanat dolu bir yaz yaşıyor.Yoğun bir başvuru süreci geçiren 2018 yaz dönemi enstrüman kursları 2 Temmuz’da kapılarını açtı. Kültür ve sanatta çocuk ve gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi için piyano, gitar, ritim ve yan flüt gibi enstrüman kursları öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Piyona kursuna 276, kemana 85, gitara 80, bağlama kurslarına 57 öğrenci başvururken, toplamda 689 öğrenci kayıt yaptırdı. Sanata ilgisi olan öğrencilerin yaz tatilini verimli kullanmalarını ve daha bilinçli bir nesil yaratarak müzik kültürünü oluşturmayı amaçlayan yaz kursları uzman ve deneyimli öğretmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. 2 Temmuz’da başlayan yaz kursları 9 Eylül’de son bulacak.İHA