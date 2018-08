- Kepez Belediyespor Sutopu Takımı hafta sonu başarılı bir başlangıç yaptı. Köklü lig takımları ile mücadele eden Kepez’in yunusları müsabakalardan madalya ile döndü.Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu’nda geleceğin yüzücüleri ve su topu takım oyuncuları yetişiyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün alt yapısına alarak, eğitim programlarına dahil ettiği genç yetenekler, başarı kapılarını aralamaya başladı. Kısa sürede köklü rakipleri ile mücadele edebilecek konuma gelen Kepez’in Yunusları, hafta sonu Antalya’da gerçekleşen U17 Bayanlar Bölgesel Lig Müsabakaları’nda üçüncü oldu. Çekişmeli geçen müsabakalarda mücadeleyi elden bırakmayan Kepez Belediyespor Sutopu Takımı, performansı ile de izleyiciden tam not aldı.Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, hafta sonu gerçekleşen müsabakalar da kulübünün genç yeteneklerini yalnız bırakmadı. Sutopu takımının karşılaşmasını izleyen Kulüp Başkanı Ünlüoğlu, “Antalya’da bir ilk yaşanıyor, denize kıyısı olmayan ilçemizde yetişen gençler, çıktıkları maçları kazanarak tarih yazıyor. Başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum.”dedi.“Genç yetenekleri destekliyoruz”Başarıyı her zaman destekleyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarını da belirten Ünlüoğlu, “Özellikle bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımızın müsabakalarda şehrimizi temsil ediyor olmaları, bizlere ayrıca gurur veriyor. Her platformda büyük bir aile olduğumuzu söylüyorum. Bir veli nasıl ki, çocuğunun başarısını görmek için sabırsızlanıyorsa, aynı duyguları bizde hissediyoruz” diye konuştu.İHA