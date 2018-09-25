Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’nde mutabakat

Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’nde mutabakat
TÜRKİYE
G.Tarihi: 25.09.2018 11:22
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Isparta Düğün Salonları

  - Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’nde mutabakat   
 
 - Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi’nde yeni bir Antalya kuruyor. Büyükşehir’in ‘Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’nde 207 hak sahibinin tamamıyla anlaşma sağlandı. Gecekondular yıkılırken, hak sahiplerine 600 TL kira yardımına başlandı.   
 Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri ile Antalya’nın çehresi değişiyor. Büyükşehir Belediyesi Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından, ‘Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. 97 bin 739 metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni konut projesiyle Güneş Mahallesi nefes alan yapıları, peyzajı ve yeşil terasları ile bambaşka bir görünüme kavuşacak. 
 
 Hak sahipleriyle anlaşma sağlandı 
 Güneş Mahallesi’nin çehresini değiştirecek ‘Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’nde 207 hak sahibinin tamamıyla anlaşma sağlanarak ön protokol imzalandı. Proje alanı içerisinde bulunan gecekondular yıkıldı. Projeye ilişkin ihale sürecine geçildi. Bununla birlikte proje kapsamında hak sahiplerine 600 TL kira yardımına başlandı ve 750 TL de taşınma yardımı yapıldı. Hak sahiplerine konutlarına dönüş aşamasında da 750 TL taşınma yardımı yapılacak. 
 
 690 daire inşa edilecek 
 97 bin 739 metre kare alan üzerine planlanan sosyal konut projesi içerisinde 4 konut, 1 ticari olmak üzeri 5 parsel yer alıyor. Toplamda 12 blokun olacağı projede her parsel 4 bloktan oluşuyor. Proje çerçevesinde nitelikli, modern ve değerli yaşam alanları peyzajla bütünleşerek nefes alan yapı blokları gün yüzüne çıkacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 planları ile her gruba uygun daire tiplerinin planlandığını projede toplam 690 daire bulunuyor. 
 
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İHA                            
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