- Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinema tırları Finike ve Gündoğmuş ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali etkinlikleri ilçelerden başladı. Belediye şirketi ANSET’e ait iki sinema tırı 19 ilçeyi gezerek, festival heyecanını kentin dört bir yanına taşıyor. Biri Finike’ye diğeri Gündoğmuş’a park eden gezici sinema tırı, vatandaşlara ücretsiz sinema keyfi sundu.Finike 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Gündoğmuş Cumhuriyet Meydanı’na park eden sinema tırına çok sayıda aile çocukları ile akın etti. Çocuklar, 2018 yapımı “Kaptan Dandun” isimli animasyon filmini büyük bir heyecanla izledi. Sinema tırı, festival boyunca tüm ilçeleri ilçeyi gezerek açık havada ücretsiz sinema gösterimi yapacak.Kaptan Dandun, bir gemi kaptanı ve dostlarının onları alt etmeye çalışan düşmanlarına karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Yönetmenliğini Hubert Weiland'ın üstlendiği animasyon maceranın senaryosunda ise Gabriele M. Walther ve Mark Slater'ın imzası var. Filmin seslendirme kadrosunda ise Fatih Özkul, Müjde Çapraz, Ayşegül Bingöl, Rıza Karaağaçlı, Çağatay Kehribar, Mehmet Zorlu, Erol Eren, Sait Seçkin, Gökmen Bayraktar ve Murat Değirmenci gibi isimler yer alıyor.İHA