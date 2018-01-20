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Joker işçiye kadro müjdesi

Joker işçiye kadro müjdesi
TÜRKİYE 0
böcüzade

Joker işçiye kadro müjdesi

4 Aralık 2017’de izinli ya da raporlu olan taşeronlar kadroya geçiyor. Onların yerine çalıştırılan “joker” işçiye de yeni bir imkân doğdu.

 

Bir milyona yakın taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili süreç devam ediyor. İncelemelerin ardından sınav aşamasına geçilecek ve 2 Nisan'da işlemler tamamlanacak. Bu arada yasadan yararlanamayan kesimlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. Taşeron kadro başvuruları sırasında ortaya çıkan durum ise yeni bir müjdeyi gündeme getirdi. Kararnamede 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışan işçilerin kadroya alınacağı belirtiliyordu.

Yani 5 Aralık'ta işegirenler bu haktan yararlanamadı. 4 Aralık'ta raporlu, izinli ya da doğum izninde olan taşeron işçilere de kadro hakkı tanındı. İşte yeni durum bu noktada ortaya çıktı. Taşeron şirketler bazı kurumlarda izinde olan ya da kısa süreli raporlu olan işçilerin yerine yeni personel görevlendirdi. Joker ya da yedek personel denilen bu işçiler de düzenlemede ifade edildiği gibi 4 Aralık 2017'de kamu kurumunda çalışıyordu. Kurumlar bu işçilerin başvurularının alınıp alınmayacağı konusunda tereddüde düşünce Çalışma ve Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu'na müracaat ederek görüş istedi.

9 BİN ÇALIŞAN BULUNUYOR

Bazı kurumlara bu konuda olumlu görüş bildiren Çalışma Bakanlığı'nın 11 Ocak tarihli yazısında "27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı KHK'ya eklenen geçici 23. maddede personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 04.12.2017'de çalışan işçilerin kapsamda oldukları belirtilmiştir. Bu çerçevede çalışan personelin kısa süreli rapor alması durumunda bu işçilerin yerine 04.12.2017'de çalışan işçilerin de bu madde hükümleri kapsamında ilgili idarede sürekli işçi kadrosunda istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir" denildi. Bu olumlu görüş benzer durumdaki taşeron çalışanlar için de bir umut doğurdu. Bu şekilde yaklaşık 9 bin çalışanın müracaatlarını yaptıkları söyleniyor. Müracaat eden bu joker taşeronlarla ilgili gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

ŞOFÖRLER İÇİN DE ÇALIŞMA

KİT'lerdeki taşeronlarla ilgili formül aranırken kamuda taşeron firmaların araçlarıyla makam şoförü olarak çalışanlar için de bir çalışma başlatılıyor. Kamunun araç kiralama yöntemine devam edeceği, şoförlerin ise sürekli işçi kadrosunda olacağı konuşuluyor.

Sabah

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