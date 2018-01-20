HER AİLEYE KAMUDA İŞ İMKANI

Madende hayatını kaybedenlerin ailelerine kadro

Başbakan Binali Yıldırım yer altı işlerinde hayatını madencilerin aileleri için kamuda iş müjdesi verdi.

Başbakan Binali Yıldırım yer altı işlerinde hayatını kaybeden madencilerin aileleri için kamuda istidam hakkı tanınacağını açıkladı.

EŞ, ÇOCUK VE KARDEŞLERİ KAPSAYACAK

Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan yapılan açıklamada kamuda istihdam hakkı yer altı işlerinde hayatını madencilerin eşi ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa ise kardeşlerinden birisini kapsayacak.

11 YILLIK SÜREYİ KAPSAYACAK

Başbakan Yıldırım, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarında tanınan istihdam hakkının10/06/2003 ile 13/5/2014 tarihlerini kapsayacağının da altını çizdi.