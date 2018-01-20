Emeklilikte yüksek maaşın formülü

Herkes ne zaman emekli olacağını ve ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyorlar. Emeklilikte yüksek maaş almak istiyorsanız işte püf noktaları...

Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurt dışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000’den önceki bir süreyi borçlanma imkanınız varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70’e kadar artış oluyor.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YAŞA DİKKAT

Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen ‘her bir yıl’, emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10’a çıkar.

ERKEN MAAŞ HAKKI

SSK, emeklilikte çoğu zaman daha avantajlı. Bu nedenle çoğu kişi Bağkur’dan SSK’ya geçiyor. Özellikle 2000 öncesi kaydı olan Bağkurlu’ların SSK’ya geçmesi halinde emekli aylığı yüzde 15-20 daha yüksek bağlanıyor.

ASGARİ ÜCRETE RAZI OLMAYIN

Aylık kazancınız emekli maaşını belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı...), bunların da brüt kazanca eklenmesini sağlayın..

EK İŞİNİ DE DAHİL ET

Ek işte çalışan çok ve bunların neredeyse tamamının ikinci iş için sigortası yok. İkinci sigortanın yararsız olduğu düşünülür. Ama yapılan ek iş için sigorta primi ödendiğinde SGK’ya bildirilen matrah artıyor ve emekli aylığı yükseliyor.

YÜZDE 50 KATKI YAPAR

2000 TL brüt ücretle çalışan kişi, ek iş olarak da aylık brüt 1000 TL’lik bir iş yapıyorsa, bu, kişinin alacağı emekli aylığını yüzde 50 oranında artıracak anlamına gelir. 500 TL kazançla ek iş yapıyorsa, aynı kişinin aylığı yüzde 25 artacak anlamına gelir. Bu artışlar, ek işin de SGK’ya bildirilmesi halinde mümkün.

FORMU DOLDURURKEN ÖNEMLİ DETAY

Emeklilik başvurusu yaparken ‘Tahsis Formu’ndaki ‘bakmakla yükümlü kişi’ hanesine ‘eş’, ‘çocuk’ gibi yakınlarınızı mutlaka ekleyin. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.

MAAŞTA TAVAN AYARI

İster SSK’lı olun ister Bağkurlu, son 3.5 yılda SGK’ya tavandan (15 bin 221 liradan) kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.

MUTLAKA TESPİT ETTİR

Çalıştığınız işyerinde sigortanız yapılmadıysa, geç yapıldıysa veya kazancınız gerçek üzerinden SGK’ya bildirilmediyse ‘hizmet tespit davası’ açma hakkınız var. Bu yönde haksızlığa uğrayan çalışanlara daha düşük aylık bağlanıyor.