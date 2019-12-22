Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından GSF Öğretim Üyesi Prof. Sadettin Sarı küratörlüğünde düzenlenen “Eski Yeni Deneysel Atölye Sergisi”, IyaşPark Alışveriş Merkezinde açıldı.“Eski- Yeni” teması ile Prof. Dr. Sadettin Sarı küratörlüğünde hazırlanan; Aslı Vize, Alibey Topal, Betül Tanrıver, Cansu Konur, Gamze Taraşlı, Murat Burak Hızarcıoğlu, Okan Gökdal, Ramazan Köroğlu, Sermin İmre, Yasemin Sağışmak, Yıldız Eryazar Akgül’un eserlerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü. Sergi, 26 Aralık Perşembe gününe kadar açık olacak.SDÜ