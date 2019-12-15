HALK OTOBÜSLERİ VE SER-TUR’A 35 BİN M2’LİK YENİ YÖNETİM MERKEZİ

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olan Ahmet Tural’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor. Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, Ser-Tur Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle birlikte Tural’ı ziyaret etti. Şoförler Odası teşkilatından çıkmış bir kişi olan Ahmet Tural’ın Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı görevine gelmesinin gurur verici olduğunu belirten Yücedağ, “sayın Başkanımız bizim içimizden çıkmış birisi. Kendisini ilk ziyaret etmek bize yakışırdı diye düşünüyorum. Şoför esnafına verdiği destek ortada. Kendisine teşekkür ederiz, yeni görevinde başarılar dileriz. Daha iyi görevlerde görmek isteriz” diye konuştu.



ŞOFÖR ESNAFIMIZI HİZMETİNDEYİZ

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ser-Tur esnaarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “bizler Şoförlük mesleğinden çıkmış, yıllarca Şoförler Odası’nda idarecilik yapmış kişileriz. Tabiki de gurur ve sevinç yaşayacaklar. Şoför esnafımız için her türlü hizmeti yaptık, bundan sonra da yapacağız. Tabi bizim desteğimiz ve hizmetimiz Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ile de alakalı. Sayın Başdeğirmen’in bize karşı yaklaşımı ve duyarlılığı esnaarımıza hizmet olarak dönüyor.



Taksici esnaarımızın yer sorunu vardır. Hepsini çözdük, durak problemleri çözümlendi. Daha iyi şartlara kavuştular.



35 BİN M2 YENİ YER TAHSİSİ YAPILDI

Halk Otobüsü ve Ser-Tur esnafımız için de önemli bir proje geliştiriyoruz. Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin yeri artık yeterli gelmiyor. Ser-Tur da mevcut yerine birliğimize ait yere sığamıyor. Belediyemiz Deregümü bölgesinde 35 bin m2’lik yer tahsisi yaptı. Halk Otobüsleri Kooperatifimiz için 23 bin m2, Ser-Tur için 12 bin m2 yer verildi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir imkanı şoför esnaarımıza sundu. Yeni yönetim merkezleri şu an inşa ediliyor. İnşallah Ispartamıza yakışır bir yer olacak. KAMYON GARAJI Sıra kamyoncu esnafımıza geldi. 17. Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi için bir kamyon durağı yapıldı. Yeterli görmüyoruz. Orma esnaarımızın araçlarını koyacağı yer yok. Belediye Başkanımızın bize sözü var. Isparta’ya Kamyon Garajı yapacağını söyledi. İnşallah en kısa sürede bu eksikliği de gidereceğiz” diye konuştu.

